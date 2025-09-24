logo

Макрон поразил жестким заявлением о Трампе и Путине: в чем обвинил
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон поразил жестким заявлением о Трампе и Путине: в чем обвинил

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в ООН призвал мир объединиться перед глобальными вызовами, ответственность за которые возложил на Россию и Соединенные Штаты.

24 сентября 2025, 09:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент Франции Эммануэль Макрон сделал тревожное заявление о состоянии мирового порядка, заявив, что "мир разрушается". Как сообщает CNN, по его мнению, рост изоляционизма и конфликтов все сильнее препятствует совместному разрешению международных кризисов.

Макрон поразил жестким заявлением о Трампе и Путине: в чем обвинил

Фото: из открытых источников

Макрон призвал международное сообщество к обновленной солидарности и объединению для противостояния глобальным вызовам, отметив важность диалога и многосторонних форматов.

"Мы должны действовать вместе, восстанавливая многосторонность с той же решительностью, что и учредители этой ассамблеи. Нам нужно делать это еще эффективнее, но с той же волей", — подчеркнул президент Франции.

Это выступление вскоре после резкой критики Организации Объединенных Наций со стороны Дональда Трампа. В ответ Макрон четко отметил, что Франция остается преданной ООН, назвав ее незаменимой международной платформой.

"Мы гордимся тем, что являемся частью ООН. Те, кто громче всего критикует ООН, на самом деле хотят изменить правила ради собственного превосходства и не стремятся к общему благу", – заявил французский лидер.

Макрон также упомянул недавние инциденты с российской авиацией, которая вторгалась в воздушное пространство Европы, и отметил, что это прямая угроза безопасности всех европейских стран.

Между тем, президент США Дональд Трамп в соцсетях похвастался, что его речь в ООН была "тепло воспринята" и сосредоточена на вопросах энергетики и миграции. Он заметил, что во время выступления неожиданно вышел из строя телесуфлер и остановился эскалатор, но эти технические сбои, по его мнению, сделали речь только более зрелищной.

Как уже писали "Комментарии", во время своего визита в Нью-Йорк Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом, выступил на Генеральной Ассамблее ООН и пообщался с журналистами. В интервью каналу Fox News президент Украины рассказал, почему до сих пор не состоялась его встреча с Владимиром Путиным.



