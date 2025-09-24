Макрон вразив жорсткою заявою про Трампа і Путіна: у чому звинуватив

Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент Франції Еммануель Макрон зробив тривожну заяву про стан світового порядку, заявивши, що "світ руйнується". Як повідомляє CNN, на його думку, зростання ізоляціонізму та конфліктів дедалі сильніше перешкоджає спільному вирішенню міжнародних криз.

Фото: з відкритих джерел

Макрон закликав міжнародну спільноту до оновленої солідарності й об’єднання задля протистояння глобальним викликам, наголосивши на важливості діалогу та багатосторонніх форматів.

"Ми маємо діяти разом, відновлюючи багатосторонність з тією ж рішучістю, що й засновники цієї асамблеї. Нам потрібно робити це ще ефективніше, але з тією ж волею", — наголосив президент Франції.

Цей виступ пролунав невдовзі після різкої критики Організації Об’єднаних Націй з боку Дональда Трампа. У відповідь на це Макрон чітко зазначив, що Франція залишається відданою ООН, назвавши її незамінною міжнародною платформою.

"Ми пишаємося тим, що є частиною ООН. Ті, хто найгучніше критикує ООН, насправді хочуть змінити правила заради власної переваги й не прагнуть спільного блага", – заявив французький лідер.

Макрон також згадав нещодавні інциденти з російською авіацією, яка вторгалася в повітряний простір Європи, і зазначив, що це — пряма загроза безпеці всіх європейських країн.

Тим часом президент США Дональд Трамп у соцмережах похвалився, що його промова в ООН була "тепло сприйнята" та зосереджена на питаннях енергетики й міграції. Він зауважив, що під час виступу несподівано вийшов з ладу телесуфлер і зупинився ескалатор, але ці технічні збої, на його думку, зробили промову лише більш видовищною.

Як вже писали "Коментарі", під час свого візиту до Нью-Йорка Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом, виступив на Генеральній Асамблеї ООН та поспілкувався з журналістами. В інтерв’ю каналу Fox News президент України розповів, чому досі не відбулася його зустріч із Володимиром Путіним.