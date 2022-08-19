logo

BTC/USD

21467.50

ETH/USD

1628.80

LTC/USD

55.29

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Макрон после длительного перерыва снова позвонил Путину: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон после длительного перерыва снова позвонил Путину: подробности

Впервые. за более чем двухмесячный перерыв президент Франции Эммануэль Макрон позвонил по телефону Путину

19 августа 2022, 18:27
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил Владимиру Путину. Политики говорили о Запорожской АЭС и войне на территории Украины. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс- службу Кремля.

Макрон после длительного перерыва снова позвонил Путину: подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

В Кремле сообщили, что Путин и Макрон поговорили о ситуации, сложившейся вокруг Запорожской АЭС, и отметили важность отправления миссии МАГАТЭ на станцию.

Путин заявил о готовности пригласить экспертов из Красного Креста и ООН в колонию в Оленовке, где во время теракта россиян погибли находившиеся в плену украинские военные.

Кроме того, глава Кремля рассказал Макрону о реализации "зернового соглашения".

В итоге, как сообщают в Кремле, стороны договорились и дальше поддерживать контакт для решения вопросов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что стало известно, кого Путин собирался поставить во главе правительства после взятия Киева. У ФСБ РФ было два варианта, как действовать после того, как российские войска зашли бы в Киеве и свергли власть в Украине. Уже было подготовлено два марионеточных правительства на случай оккупации столицы Украины. первым претендентом на пост марионеточного "главы правительства" был беглый президент Янукович. Вторым претендентом был лидер запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом сообщает рейтинговое издание The Washington Post. Издание отмечает, что ФСБ оказалась наиболее просчитавшейся структурой в России. Ведь российские спецслужбы предоставляли в Кремль данные о том, что после полномасштабного вторжения действующее украинское правительство потеряет управление страной и будет свергнуто очень быстро.


 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/69183
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!