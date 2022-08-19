Макрон после длительного перерыва снова позвонил Путину: подробности

В Кремле сообщили, что Путин и Макрон поговорили о ситуации, сложившейся вокруг Запорожской АЭС, и отметили важность отправления миссии МАГАТЭ на станцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил Владимиру Путину. Политики говорили о Запорожской АЭС и войне на территории Украины. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс- службу Кремля.

Путин заявил о готовности пригласить экспертов из Красного Креста и ООН в колонию в Оленовке, где во время теракта россиян погибли находившиеся в плену украинские военные.

Кроме того, глава Кремля рассказал Макрону о реализации "зернового соглашения".

В итоге, как сообщают в Кремле, стороны договорились и дальше поддерживать контакт для решения вопросов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что стало известно, кого Путин собирался поставить во главе правительства после взятия Киева. У ФСБ РФ было два варианта, как действовать после того, как российские войска зашли бы в Киеве и свергли власть в Украине. Уже было подготовлено два марионеточных правительства на случай оккупации столицы Украины. первым претендентом на пост марионеточного "главы правительства" был беглый президент Янукович. Вторым претендентом был лидер запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом сообщает рейтинговое издание The Washington Post. Издание отмечает, что ФСБ оказалась наиболее просчитавшейся структурой в России. Ведь российские спецслужбы предоставляли в Кремль данные о том, что после полномасштабного вторжения действующее украинское правительство потеряет управление страной и будет свергнуто очень быстро.