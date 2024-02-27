Макрон признал, что НАТО может отправить войска в Украину, но есть один нюанс

Нельзя исключать, что Североатлантический альянс (НАТО) введет войска для помощи Украине. Но пока что консенсус по этому вопросу не достигнут. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции по итогам Конференции в поддержку Украины сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Макрон заявил, что отправку западных войск в будущем нельзя исключать, но сегодня нет консенсуса относительно официального, принятого и одобренного отправления войск на места.

Президент Франции также добавил, что Россия заняла агрессивную позицию не только против Украины, но и "против нас в целом".

"Мы услышали просьбу президента Зеленского об усилении нашей поддержки, и убеждены, что победа над Россией имеет важное значение для безопасности и стабильности в Европе", — добавил французский лидер.

В то же время, президент отказался детализировать позицию Франции по этому вопросу, ссылаясь на "стратегическую неопределенность, которую я принимаю".

"Я совершенно не говорил, что Франция не поддерживает. Я не буду снимать двусмысленность сегодняшних дебатов, называя имена. Я говорю, что это было названо среди вариантов", — отметил президент.

Франция ранее никогда не делала подобных заявлений. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил, что вопрос об отправке в Украину сухопутных войск, не стоял на повестке дня встречи в Елисейском дворце.

Однако Макрон не исключил оказания помощи в будущем, проведя параллели с предоставлением нашей стране вооружений.

"Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили "никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия". Давайте будем достаточно скромными, чтобы признать, что мы часто отставали от графика на шесть-двенадцать месяцев. Это и было целью сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели", — пояснил французский лидер.

Макрон также подчеркнул, что союзники Украины "не воюют с российским народом", но они "просто не хотят позволить Путину победить в Украине".

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