Макрон признал, что НАТО может отправить войска в Украину, но есть один нюанс

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Кравцев Сергей
Нельзя исключать, что Североатлантический альянс (НАТО) введет войска для помощи Украине. Но пока что консенсус по этому вопросу не достигнут. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции по итогам Конференции в поддержку Украины сделал президент Франции Эммануэль Макрон.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Макрон заявил, что отправку западных войск в будущем нельзя исключать, но сегодня нет консенсуса относительно официального, принятого и одобренного отправления войск на места.
Президент Франции также добавил, что Россия заняла агрессивную позицию не только против Украины, но и "против нас в целом".
В то же время, президент отказался детализировать позицию Франции по этому вопросу, ссылаясь на "стратегическую неопределенность, которую я принимаю".
Франция ранее никогда не делала подобных заявлений. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил, что вопрос об отправке в Украину сухопутных войск, не стоял на повестке дня встречи в Елисейском дворце.
Однако Макрон не исключил оказания помощи в будущем, проведя параллели с предоставлением нашей стране вооружений.
Макрон также подчеркнул, что союзники Украины "не воюют с российским народом", но они "просто не хотят позволить Путину победить в Украине".
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Цитати Після нападу Нацистської Німеччини та її союзників на СРСР, 24 червня 1941 року Гаррі Трумен сказав фразу, що була опублікована в журналі «Тайм»: Якщо ми побачимо, що виграє Німеччина, нам слід допомагати Росії, якщо виграватиме Росія, то нам слід допомагати Німеччині, і, таким чином, нехай вони вбивають якнайбільше, хоча я не хочу бачити Гітлера переможцем ні за яких обставин. Жоден із них не тримає обіцяного слова.