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Макрон провел "голубой саммит": с какой целью во Францию приехали около 40 мировых лидеров

Мировые лидеры съехались во Францию на океанский саммит, поскольку Макрон уделяет внимание морям

сегодня, 11:59
Автор:

Карина Ожерельева
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Около 40 мировых лидеров должны взять на себя "амбициозные и конкретные обязательства" по борьбе с незаконным выловом рыбы, декарбонизации судоходства и уменьшению загрязнения пластиком на первом саммите высокого уровня, посвященном океану. Об этом сообщает The Guardian.

Макрон провел "голубой саммит": с какой целью во Францию приехали около 40 мировых лидеров

Брестский порт в Бретани - The Guardian

One Ocean Summit, который открывается во французском порту Брест, стремится мобилизовать "беспрецедентное международное политическое участие" для решения широкого круга насущных морских вопросов, заявил его главный организатор Оливье Пуавр д'Арвор.

"Это важно. У океана нет эквивалента, в то время, когда отношения человека с морским миром становятся все более токсичными, а глобальный нагрев влечет за собой чрезвычайные изменения", — сказал Пуавр д'Арвор.

Трехдневный саммит, созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном как яркий момент шестимесячного председательства Франции в ЕС, также будет сосредоточен на усилиях по улучшению управления открытым морем и координации международных научных исследований.

На саммите соберутся крупные судоходные компании, такие как Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd, на которые приходится почти 55% мировых морских перевозок, а также ведущие ученые, неправительственные организации (НПО), политики и международные организации.

"Принцип заключается в том, что участвующие приходят с обязательствами. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит об обязательствах по всему ЕС. Это не обсуждать, а делать", – сказал Пуавр д'Арвор.

Как сообщали ранее "Комментарии", Таиланд объявил чрезвычайное положение: в стране произошла экологическая катастрофа.


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Источник: https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/08/blue-diplomacy-france-summit-puts-worlds-spotlight-on-oceans
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