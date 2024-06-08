В Украине могут появиться военные инструкторы не только из Франции: Макрон сделал намек

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по крайней мере еще несколько стран соглашаются с возможностью отправить инструкторов в Украину для обучения мобилизованных украинских военнослужащих. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Макрон сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после переговоров в Елисейском дворце.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Эммануэль Макрон подтвердил, что считает легитимным запрос Украины на обучение военных на своей территории, особенно учитывая увеличение количества мобилизованных в армию.
Президент Франции добавил, что Запад имеет полное право направить инструкторов в Украину, несмотря на угрозы России, потому что речь идет не об отправке западных войск "на линию фронта", а о "признании суверенитета Украины на ее территории".
Далее Макрон заявил о формировании коалиции, которая должна "ответить на запрос Украины" относительно обучения военных на ее территории, но без деталей.
О формировании Макроном коалиции государств, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно в Украину, СМИ писали еще в прошлом месяце.
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