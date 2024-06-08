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В Украине могут появиться военные инструкторы не только из Франции: Макрон сделал намек

Эммануэль Макрон намекнул, что собирает коалицию стран для отправки инструкторов в Украину

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по крайней мере еще несколько стран соглашаются с возможностью отправить инструкторов в Украину для обучения мобилизованных украинских военнослужащих. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Макрон сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после переговоров в Елисейском дворце.

В Украине могут появиться военные инструкторы не только из Франции: Макрон сделал намек

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон подтвердил, что считает легитимным запрос Украины на обучение военных на своей территории, особенно учитывая увеличение количества мобилизованных в армию.

"Мы не воюем с Россией, мы не хотим эскалации, но мы хотим сделать все, что есть в наших силах, чтобы помогать Украине сопротивляться. Поэтому, когда Украина просит от нас обучения на своей суверенной территории мобилизованных солдат – это эскалация? Нет", – констатировал французский лидер.

Президент Франции добавил, что Запад имеет полное право направить инструкторов в Украину, несмотря на угрозы России, потому что речь идет не об отправке западных войск "на линию фронта", а о "признании суверенитета Украины на ее территории".

Далее Макрон заявил о формировании коалиции, которая должна "ответить на запрос Украины" относительно обучения военных на ее территории, но без деталей.

"Мы решили, что хотим иметь коалицию, и многие из наших партнеров уже дали свое согласие... Мы уже знаем, что не будем одни. И мы используем следующие дни, чтобы организовать эту как можно более широкую коалицию, чтобы ответить на запрос Украины", – подытожил президент.

О формировании Макроном коалиции государств, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно в Украину, СМИ писали еще в прошлом месяце.

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Источник: https://www.youtube.com/live/A-NSuX0QPqc
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