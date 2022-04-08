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Макрон рассказал, есть ли шанс, что война в Украине закончится в ближайшие дни

Президент Франции посоветовал не рассчитывать на скорое окончание конфликта

сегодня, 10:53
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон не верит в то, что война в Украине может закончиться ближайшие дни. По мнению французского лидера, скорее всего, война в Украине будет продолжаться. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на интервью Макрона французскому телеканалу "RTL". 

Макрон рассказал, есть ли шанс, что война в Украине закончится в ближайшие дни

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

При этом президент Франции раскритиковал соратников своего главного оппонента на предстоящих выборах президента Марин ле Пен из "Национального фронта", которые проигнорировали голосование за введение санкций против России. Макарон намекнул на двойные стандарты некоторых политиков во Франции, несмотря на войну в Украине.

Также ранее президент Франции заявил, что Париж готов присоединиться к другим странам и стать гарантом безопасности Украины после окончания боевых действий на территории Украины.

Эммануэль Макрон отметил, что в Украине обязательно наступит тот момент, когда прекратится война и тогда нужно будет всему цивилизованному миру принимать важные решения и строить мир. О мире невозможно говорить без гаранта, и Франция готова стать таким гарантом.

По словам Макрона, он готов продолжить созваниваться с президентом России Путиным, независимо от того, каким может быть итог таких переговоров. Франция продолжить прилагать все усилия, чтобы у Парижа сохранялся статус "участника переговоров".

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский считает, что Россия тоже заинтересована закончить войну в Украине как можно быстрее, ведь каждый день военных действий все больше приближает Москву к тому, чтобы оказаться в мировой изоляции.



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Источник: https://www.rtl.fr/actu/politique/invite-rtl-guerre-en-ukraine-macron-denonce-l-absence-coupable-des-parlementaires-europeens-rn-pour-voter-les-sanctions-7900142735
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