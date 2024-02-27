Макрон рассказал о новой коалиции, создание которой давно добивалась Украина

Страны-партнеры и союзники создадут коалицию для поставок Украине ракет средней и большой дальности. Как передает портал "Комментарии", такое решение озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет "Le Monde".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Президент Франции после пресс-конференции в Париже о поддержке Украины проинформировал медиа, что было решено "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб".

"В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы осмотрели многие европейские и неевропейские страны, в которых есть боеприпасы", — рассказал Макрон.

Также президент Франции призвал европейцев "производить больше" соответствующего вооружения.

Эммануэль Макрон также напомнил, что ранее для поддержки Украины было создано восемь коалиций, каждая из которых приурочена к определенным видам вооружения. Нынешняя станет уже девятой.

Кроме того, по словам президента Франции, представители подавляющего большинства стран на спецсаммите в Париже высказались о необходимости быть готовыми к возможному нападению России через несколько лет.

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