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Макрон рассказал о новой коалиции, создание которой давно добивалась Украина

Макрон анонсировал запуск новой коалиции по поставке Украине дальнобойного вооружения

сегодня, 07:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страны-партнеры и союзники создадут коалицию для поставок Украине ракет средней и большой дальности. Как передает портал "Комментарии", такое решение озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет "Le Monde".

Макрон рассказал о новой коалиции, создание которой давно добивалась Украина

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Президент Франции после пресс-конференции в Париже о поддержке Украины проинформировал медиа, что было решено "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб".

"В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы осмотрели многие европейские и неевропейские страны, в которых есть боеприпасы", — рассказал Макрон.

Также президент Франции призвал европейцев "производить больше" соответствующего вооружения.

Эммануэль Макрон также напомнил, что ранее для поддержки Украины было создано восемь коалиций, каждая из которых приурочена к определенным видам вооружения. Нынешняя станет уже девятой.

Кроме того, по словам президента Франции, представители подавляющего большинства стран на спецсаммите в Париже высказались о необходимости быть готовыми к возможному нападению России через несколько лет.

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Источник: https://www.lemonde.fr/international/live/2024/02/26/en-direct-guerre-en-ukraine-macron-affirme-que-l-envoi-de-troupes-occidentales-a-l-avenir-ne-peut-etre-exclu-mais-souligne-l-absence-de-consensus_6218457_3210.html
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