Макрон рассказал о новой коалиции, создание которой давно добивалась Украина

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Кравцев Сергей
Страны-партнеры и союзники создадут коалицию для поставок Украине ракет средней и большой дальности. Как передает портал "Комментарии", такое решение озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет "Le Monde".
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Президент Франции после пресс-конференции в Париже о поддержке Украины проинформировал медиа, что было решено "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб".
Также президент Франции призвал европейцев "производить больше" соответствующего вооружения.
Эммануэль Макрон также напомнил, что ранее для поддержки Украины было создано восемь коалиций, каждая из которых приурочена к определенным видам вооружения. Нынешняя станет уже девятой.
Кроме того, по словам президента Франции, представители подавляющего большинства стран на спецсаммите в Париже высказались о необходимости быть готовыми к возможному нападению России через несколько лет.
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