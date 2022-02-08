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Макрон рассказал об обещании Путина

Президент Франции Макрон заявил, что сторонам нужно договориться по конкретным мерам, для того чтобы стабилизировать ситуацию и достичь деэскалации

сегодня, 10:08
Автор:

Кравцев Сергей
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По итогам встречи с президентом России президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин согласился следовать логике, что нужно выйти на конкретные меры для того, чтобы ситуация в регионе стабилизировалась и удалось достичь деэскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Макрон рассказал об обещании Путина

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Эммануэль Макрон отметил, что в ближайшее время станет понятно, насколько удастся выполнить то, о чем было проговорено. 

Президент Франции отметил, многое в вопросе деэскалации будет зависеть от переговоров с США, НАТО, с европейцами, а также от итогов переговоров с президентом Украины Зеленским.

"И я хочу сказать, что президент России Путин сказал, что он готов следовать этой логике, говоря о том, чтобы было равновесие в этих инициативах, в том числе – поставить вопрос о суверенитете и территориальной целостности Украины", – отметил Макрон.

По его мнению, ближайшие дни должны дать понять – удастся ли выйти на какое-то конструктивное решение или нет. Этому будут способствовать те встречи, которые должны будут состояться в самое ближайшее время. Лидер французов добавил, ближайшие дни будут решающими, и эти плотные дискуссии, которые уже состоялись, будут способствовать этому.

Макрон подчеркнул, что сейчас напряженность усиливается, усиливается уровень эскалации, и это не в интересах ни России, ни европейцев.

По его словам, "у нас есть желание работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе", и в этом смысле России были предложены "конкретные гарантии безопасности".

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию, рассказали, есть ли шанс что вояж Эммануэля Макрона в Москву и Киев поможет снизить градус напряжения на границе с Украиной.



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Источник: https://www.reuters.com/world/russia-plays-down-hope-breakthrough-ahead-macron-putin-talks-2022-02-07/
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