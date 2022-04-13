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Макрон рассказал, почему Путин решил напасть на Украину - "обида переросла в паранойю"

Макрон назвал причину вторжения россии в Украину

сегодня, 12:02
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что путин "решил, что не остановится" в Украине, поскольку ему нужна военная победа для себя, даже если он осознает, что украинский народ не подчинится. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Макрон сделал в интервью изданию Le Point.

Макрон рассказал, почему Путин решил напасть на Украину - "обида переросла в паранойю"

Макрон - фото из открытых источников

Макрон на вопрос о причинах вторжения россии в Украину ответил, что оскорбление Путина "переросло в паранойю".

"И изоляция Путина лишь укрепила ситуацию после санкций 2014 года. Роль ковыда тоже не стоит недооценивать. Для многих руководителей, которые уже были на грани одиночества... Он оказался в Сочи на месяце, замкнулся", — отметил Макрон.

Макрон заявил, что путин, сосредоточив наступление на Донбассе, пытается добиться победы до военного парада 9 мая, что является очень важной датой для него и россии.

"Поэтому я очень мало верю в нашу коллективную способность сесть за стол переговоров в краткосрочной перспективе", – добавил Макрон.

Также президент Франции отметил, что в этом контексте Мариуполь, на котором сосредоточилась россия, "является, возможно, точкой фиксации, потому что это символ отказывающей ему Украины".

Как сообщали ранее "Комментарии", руководство россии приказало уничтожить любые доказательства преступлений своей армии в Украине. После того, как действия российских военных в Буче Киевской области получили огласку, армия России начала использовать в Украине мобильные крематории.

Читайте на портале "Комментарии": у Зеленского рассказали об успешной операции в Мариуполе: морпехи соединились с полком "Азов". Украинские военные продолжают держать оборону в частично захваченном Мариуполе.


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Источник: https://www.lepoint.fr/
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