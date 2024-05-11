Макрон рассказал, почему Украине нужно продержаться еще несколько недель

Страна Европейского Союза в ближайшие недели усилят помощь Украине и доставят еще больше техники, которая необходима Киеву, чтобы остановить наступление российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет "Le Progres".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление французский президент сделал в своем видео, где отвечал на вопросы пользователей сети.

В ответ на вопрос о том, будет ли Франция воевать, Эммануэль Макрон отбросил такую возможность. Он также подробно объяснил свои заявления о возможном размещении западных войск в Украине.

"Украина подверглась нападению со стороны России, и в какой-то момент мы должны быть в состоянии отговорить Россию от дальнейшего продвижения. В Украине на карту поставлен суверенитет и территориальную целостность этой страны. Но верховенство права, наши общие правила также поставлены на карту", — сказал Эммануэль Макрон.

Президент также заявил, что Запад должен больше помогать Украине. По его словам, в ближайшие недели планируется усиление помощи.

"Вот почему мы должны помогать больше, что мы собираемся сделать в ближайшие недели, доставляя большее оборудование украинцам, но также сказать в определенный момент, если россияне зайдут слишком далеко, все мы, европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы убедить их", — добавил. президент Франции.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Париж президент Франции Эммануэль Макрон надеялся смягчить позицию Пекина по нескольким ключевым вопросам, в частности, торгового дисбаланса и партнерства с Россией "без ограничений". Вместо этого Макрон увидел не ту реакцию, на которую рассчитывал. Си, либо отрицал наличие проблем, либо предлагал скромные уступки, требующие очень незначительных жертв со стороны Китая, либо откровенно искажал информацию об участии Китая в войне России против Украины. Об этом пишет издание Politico.



