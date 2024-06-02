Макрон разрешил Украине бить мощным оружием по некоторым аэродромам РФ

Слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что "Украина должна иметь право бить по военным объектам на территории РФ", можно понимать как "зеленый свет" на обстрелы по российским аэродромам ракетами Scalp (Storm Shadow).

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Об этом сообщил анонимно офицер французской военной авиации, передает BBC News .

"Мы должны позволить нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину", – говорил на прошлой неделе Макрон.

Как объясняет французский военный во время разговора с BBC, сейчас ВСУ имеют разрешение на удары французскими ракетами Scalp по аэродромам в Курской и Белгородской областях России.

Однако, по словам военного, такие операции сейчас будут ограничены, потому что у Украины еще нет истребителей F-16, а бывшие советские самолеты Су-24, оснащенные ракетами Scalp, должны очень близко подлетать к российской границе, что делает их уязвимыми для ПВО РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон и Шольц меняют свой взгляд на удары по РФ. Изменение позиции Франции и Германии относительно возможности использования Украиной западного оружия по объектам на территории страны-агрессора может иметь значительные последствия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Авторы материала напоминают, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский приехал в Европу, ища как больше западного оружия, так и разрешения использовать его, как ему вздумается.

Журналисты отмечают, что после месяцев споров в западных столицах, запрещавших Украине использовать свое оружие для ответных ударов по целям в России, прошлым вечером принес большой прорыв, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон подвергся просьбе Зеленского, а канцлер Германии Олаф Шольц озвучил свое согласие.

