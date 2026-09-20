Макрон резко отреагировал на территориальные претензии Трампа к Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон публично отреагировал на карту, опубликованную Дональдом Трампом, на которой французский архипелаг Сен-Пьер и Микелон был изображен под флагом США. Во время визита на острова Макрон подчеркнул, что их принадлежность к Франции не подлежит обсуждению.

Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Эмманюэль Макрон по прибытии на французский архипелаг Сен-Пьер и Микелон отреагировал на территориальные претензии Трампа.

"Мы не будем это повторять каждое утро только потому, что у людей возникают странные мнения или они выражают странные вещи", – ответил французский президент.

Сен-Пьер и Микелон – это французская заморская территория в северной части Атлантического океана, примерно в 20 км от побережья канадского Ньюфаундленда. На архипелаге проживает около 6 тысяч человек. Несмотря на близость от Канады, острова остаются частью Франции.

Поводом для реакции Макрона к архипелагу стало сообщение Трампа 7 сентября. На распространенной карте американским флагом были обозначены не только США, но и Канада, Гренландия, Мексика, часть Центральной Америки и Карибского региона. На ней также оказались французские заморские территории, в том числе Сен-Пьер и Микелон.

Визит французского президента имеет еще одно важное измерение. В Сен-Пьере Макрон встречается с премьер-министром Канады Марком Карни. Это первый официальный визит канадского премьера в архипелаг. Париж и Оттава, таким образом, демонстрируют важность суверенитета и углубление сотрудничества на фоне напряженных отношений с Вашингтоном. Переговоры будут касаться не только геополитики. Франция также заинтересована в увеличении поставок канадских энергоносителей, в том числе сжиженного природного газа, на фоне энергетической нестабильности. Елисейский дворец напрямую связывает предстоящие переговоры с поиском альтернативных источников нефти и газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа.