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Макрон резко отреагировал на территориальные претензии Трампа к Франции

Эмманюэль Макрон заявил, что Сен-Пьер и Микелон являются французской территорией после публикации Дональдом Трампом карты с американским флагом.

20 сентября 2026, 10:20
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Slava Kot

Президент Франции Эмманюэль Макрон публично отреагировал на карту, опубликованную Дональдом Трампом, на которой французский архипелаг Сен-Пьер и Микелон был изображен под флагом США. Во время визита на острова Макрон подчеркнул, что их принадлежность к Франции не подлежит обсуждению.

Макрон резко отреагировал на территориальные претензии Трампа к Франции

Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Эмманюэль Макрон по прибытии на французский архипелаг Сен-Пьер и Микелон отреагировал на территориальные претензии Трампа.

"Мы не будем это повторять каждое утро только потому, что у людей возникают странные мнения или они выражают странные вещи", – ответил французский президент.

Сен-Пьер и Микелон – это французская заморская территория в северной части Атлантического океана, примерно в 20 км от побережья канадского Ньюфаундленда. На архипелаге проживает около 6 тысяч человек. Несмотря на близость от Канады, острова остаются частью Франции.

Поводом для реакции Макрона к архипелагу стало сообщение Трампа 7 сентября. На распространенной карте американским флагом были обозначены не только США, но и Канада, Гренландия, Мексика, часть Центральной Америки и Карибского региона. На ней также оказались французские заморские территории, в том числе Сен-Пьер и Микелон.

Визит французского президента имеет еще одно важное измерение. В Сен-Пьере Макрон встречается с премьер-министром Канады Марком Карни. Это первый официальный визит канадского премьера в архипелаг. Париж и Оттава, таким образом, демонстрируют важность суверенитета и углубление сотрудничества на фоне напряженных отношений с Вашингтоном. Переговоры будут касаться не только геополитики. Франция также заинтересована в увеличении поставок канадских энергоносителей, в том числе сжиженного природного газа, на фоне энергетической нестабильности. Елисейский дворец напрямую связывает предстоящие переговоры с поиском альтернативных источников нефти и газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа.



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Источник: https://www.bfmtv.com/politique/elysee/pas-de-discussion-emmanuel-macron-martele-que-saint-pierre-et-miquelon-est-francais-et-attache-a-la-france-en-reponse-a-donald-trump_AD-202609200041.html
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