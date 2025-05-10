Макрон с другими мировыми лидерами едет в Украину: что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Украину. Кроме того, с ним в дороге и другие лидеры Европейского Союза. Об этом говорится в посте французского лидера в соцсети Х (бывший Twitter).

Мерц, Туск, Стармер и Макрон. Фото: Эммануэль Макрон в X

"На пути в Киев. Для Украины, для Европы", — написал президент Франции.

Также он опубликовал фото, на котором видно, что с ним в дороге еще несколько европейских и не только чиновников. Среди них: канцлер Германии Фридрих Мерц; премьер-министр Британии Кир Стармер; премьер-министр Польши Дональд Туск.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эммануэль Макрон раскрыл подробности своего разговора с президентом США Дональдом Трампом о прекращении огня в Украине. Свое заявление Макрон сделал в соцсети Х.

Французский президент отметил, что приветствовал четкий призыв Дональда Трампа к безусловному 30-дневному прекращению огня. По словам Эммануэля Макрона, в пятницу утром этот призыв поддержали британские и скандинавские партнеры.

Макрон подчеркнул, что необходимо всем немедленно работать для прекращения огня — "без притворства и маневров, направленных на затягивание времени".

Также издание "Комментарии" сообщало – канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что соглашение о прекращении огня в Украине возможно уже в ближайшие два дня, передает BILD.

"У меня большая надежда, что в эти выходные в Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня", – сказал Мерц в пятницу в Брюсселе. Учитывая трехдневное прекращение огня, объявленное Россией, существует "большая вероятность", которая будет продлена до 30 дней, и "тогда смогут начаться переговоры по мирному соглашению", добавил Мерц.



