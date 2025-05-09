Макрон сделал заявление после разговора с Трампом: что ждет РФ, если Путин не остановит огонь

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл подробности своего разговора с президентом США Дональдом Трампом о прекращении огня в Украине. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Макрон сделал в соцсети Х.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Французский президент отметил, что приветствовал четкий призыв Дональда Трампа к безусловному 30-дневному прекращению огня.

По словам Эммануэля Макрона, в пятницу утром этот призыв поддержали британские и скандинавские партнеры.

Макрон подчеркнул, что необходимо всем немедленно работать для прекращения огня — "без притворства и маневров, направленных на затягивание времени".

"Украина уже почти два месяца назад согласилась на это прекращение огня. Теперь я жду, что Россия сделает то же самое. В противном случае мы будем готовы реагировать решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с США", – написал президент Франции.

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"США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции", – отметил американский лидер.

Также издание "Комментарии" сообщало – из Вашингтона довольно часто доносятся заявления, которые говорят о том, что США начинают понимать позицию России по ключевым вопросам, включая войну против Украины. При этом все есть ряд вопросов, по которым позиции администрации США и Кремля не совпадают. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал помощник президента РФ и бывший посол России в США Юрий Ушаков, заявление которого приводит Reuters.



