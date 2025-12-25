Макрон сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины: на что может рассчитывать Киев

Рубрики
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об обсуждении с генсеком НАТО Марком Рютте ситуации в Украине и дальнейших усилий по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности. Об этом французский президент написал в сети X.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Начиная с января в Париже, мы продолжим эти усилия с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности, которые являются важным условием для достижения крепкого и продолжительного мира".
Макрон в своем сообщении заверил в непреклонной поддержке Украины "сейчас и в будущем".
Глава украинского государства отметил, что Украина рассчитывает на гарантии со стороны Соединенных Штатов, утвержденные на уровне американского Конгресса.
Также портал "Комментарии" сообщал – в мировых медиа активно обсуждается возможность предоставления США гарантий безопасности Украине. Почему же ряд экспертов уже сейчас говорят, что надежды на "гарантии безопасности" США напрасны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.