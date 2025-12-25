logo

BTC/USD

87522

ETH/USD

2928.07

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Макрон сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины: на что может рассчитывать Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины: на что может рассчитывать Киев

Президент Франции сообщил о разговоре с генсеком НАТО и заверил Украину в дальнейшей поддержке

25 декабря 2025, 11:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об обсуждении с генсеком НАТО Марком Рютте ситуации в Украине и дальнейших усилий по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности. Об этом французский президент написал в сети X.

Макрон сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины: на что может рассчитывать Киев

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Я встретился с Марком Рютте, чтобы обсудить ситуацию в Украине и ход работы, проводимой в рамках "коалиции решительных" – отметил Макрон.

Начиная с января в Париже, мы продолжим эти усилия с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности, которые являются важным условием для достижения крепкого и продолжительного мира".

Макрон в своем сообщении заверил в непреклонной поддержке Украины "сейчас и в будущем".

Читайте также на портале "Комментарии" — по предоставлению гарантий безопасности для Украины есть шаги вперед. Что касается гарантий от Европы, то они уже устраивают Украину на 90%. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью польскому агентству PAP.

Глава украинского государства отметил, что Украина рассчитывает на гарантии со стороны Соединенных Штатов, утвержденные на уровне американского Конгресса.

"Тем более что у нас будут гарантии, которые предлагают США и которые будут одобрены Конгрессом... Очень важно, как наши партнеры отреагируют на возможное повторение российской агрессии", — отметил президент.

Также портал "Комментарии" сообщал – в мировых медиа активно обсуждается возможность предоставления США гарантий безопасности Украине. Почему же ряд экспертов уже сейчас говорят, что надежды на "гарантии безопасности" США напрасны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2003853836062966114
Теги:

Новости

Все новости