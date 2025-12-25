Макрон сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины: на что может рассчитывать Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об обсуждении с генсеком НАТО Марком Рютте ситуации в Украине и дальнейших усилий по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности. Об этом французский президент написал в сети X.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Я встретился с Марком Рютте, чтобы обсудить ситуацию в Украине и ход работы, проводимой в рамках "коалиции решительных" – отметил Макрон.

Начиная с января в Париже, мы продолжим эти усилия с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности, которые являются важным условием для достижения крепкого и продолжительного мира".

Макрон в своем сообщении заверил в непреклонной поддержке Украины "сейчас и в будущем".

Читайте также на портале "Комментарии" — по предоставлению гарантий безопасности для Украины есть шаги вперед. Что касается гарантий от Европы, то они уже устраивают Украину на 90%. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью польскому агентству PAP.

Глава украинского государства отметил, что Украина рассчитывает на гарантии со стороны Соединенных Штатов, утвержденные на уровне американского Конгресса.

"Тем более что у нас будут гарантии, которые предлагают США и которые будут одобрены Конгрессом... Очень важно, как наши партнеры отреагируют на возможное повторение российской агрессии", — отметил президент.

Также портал "Комментарии" сообщал – в мировых медиа активно обсуждается возможность предоставления США гарантий безопасности Украине. Почему же ряд экспертов уже сейчас говорят, что надежды на "гарантии безопасности" США напрасны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.



