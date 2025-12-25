logo_ukra

BTC/USD

87522

ETH/USD

2928.07

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Франція Макрон зробив нову заяву про гарантії безпеки для України: на що може розраховувати Київ
commentss НОВИНИ Всі новини

Макрон зробив нову заяву про гарантії безпеки для України: на що може розраховувати Київ

Президент Франції повідомив про розмову з генсеком НАТО та запевнив Україну у подальшій підтримці

25 грудня 2025, 11:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про обговорення з генсеком НАТО Марком Рютте ситуації в Україні та подальших зусиль зусилля з метою надання Україні надійних гарантій безпеки. Про це французький президент написав у мережі Х.

Макрон зробив нову заяву про гарантії безпеки для України: на що може розраховувати Київ

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

"Я зустрівся з Марком Рютте, щоб обговорити ситуацію в Україні та хід роботи, що проводиться в рамках "коаліції рішучих" – зазначив Макрон.

Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо ці зусилля з метою надання Україні надійних гарантій безпеки, які є важливою умовою для досягнення міцного та тривалого миру".

Макрон у своєму дописі запевнив у непохитній підтримці України "зараз і в майбутньому".

Читайте також на порталі "Коментарі" — щодо надання гарантій безпеки для України є кроки вперед. Щодо гарантій від Європи, то вони вже влаштовують Україну на 90%. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю польській агенції PAP.

Глава української держави зазначив, що Україна розраховує на гарантії з боку Сполучених Штатів, які мають бути затверджені на рівні американського Конгресу. 

"Тим більше що ми матимемо гарантії, які пропонують США і які будуть схвалені Конгресом... Дуже важливо, як наші партнери відреагують на можливе повторення російської агресії", — зазначив президент.

Також портал "Коментарі" повідомляв – у світових медіа активно обговорюється можливість надання США гарантій безпеки Україні. Чому ж низка експертів вже зараз говорить, що сподівання на "гарантії безпеки" США – марні? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2003853836062966114
Теги:

Новини

Всі новини