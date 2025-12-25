Макрон зробив нову заяву про гарантії безпеки для України: на що може розраховувати Київ

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про обговорення з генсеком НАТО Марком Рютте ситуації в Україні та подальших зусиль зусилля з метою надання Україні надійних гарантій безпеки. Про це французький президент написав у мережі Х.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

"Я зустрівся з Марком Рютте, щоб обговорити ситуацію в Україні та хід роботи, що проводиться в рамках "коаліції рішучих" – зазначив Макрон.

Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо ці зусилля з метою надання Україні надійних гарантій безпеки, які є важливою умовою для досягнення міцного та тривалого миру".

Макрон у своєму дописі запевнив у непохитній підтримці України "зараз і в майбутньому".

