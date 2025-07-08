Макрон сделал новое заявление о поддержке Украины: что может измениться

Президент Франции Эммануэль Макрон начал государственный визит в Великобританию, где состоится франко-британский саммит. Во время визита он упомянул Украину, написав соответствующий пост в Twitter (X).

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Лидер Франции сообщил, что прибыл в Соединенное Королевство с государственным визитом, за которым последует франко-британский саммит.

Президент назвал этот визит важным моментом для двух наций.

По его словам, Соединенное Королевство – стратегический партнер, союзник, друг Франции. И связи двух стран давние, выкованные историей и укрепленные доверием.

Эммануэль Макрон отметил, Франция и Британия вместе будут решать главные вызовы настоящего времени: безопасность, оборона, ядерная энергетика, космос, инновации, искусственный интеллект, миграция и культура. Все эти сферы – это те, где мы стремимся действовать вместе и углублять наше сотрудничество конкретным, эффективным и длительным способом.

Читайте также на портале "Комментарии" - телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Кремля Владимиром Путиным имел большое значение для французской стороны. Об этом Макрон рассказал журналистам, комментируя содержание беседы.

"Этот звонок я инициировал прежде всего для обсуждения иранской ядерной проблематики и сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия. Президент Путин подтвердил готовность сотрудничать в этом направлении. Для нас было критически важно получить такие гарантии, поскольку Франция, как и Россия, играет важную роль в поддержании стратегической стабильности", – отметил Макрон.

Кроме того, во время диалога поднимался вопрос вооруженной агрессии России против Украины. Однако, как указал Макрон, прогресс в этой теме достигнут не был.



