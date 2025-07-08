Макрон сделал новое заявление о поддержке Украины: что может измениться

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон начал государственный визит в Великобританию, где состоится франко-британский саммит. Во время визита он упомянул Украину, написав соответствующий пост в Twitter (X).
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Лидер Франции сообщил, что прибыл в Соединенное Королевство с государственным визитом, за которым последует франко-британский саммит.
Президент назвал этот визит важным моментом для двух наций.
По его словам, Соединенное Королевство – стратегический партнер, союзник, друг Франции. И связи двух стран давние, выкованные историей и укрепленные доверием.
Эммануэль Макрон отметил, Франция и Британия вместе будут решать главные вызовы настоящего времени: безопасность, оборона, ядерная энергетика, космос, инновации, искусственный интеллект, миграция и культура. Все эти сферы – это те, где мы стремимся действовать вместе и углублять наше сотрудничество конкретным, эффективным и длительным способом.
Читайте также на портале "Комментарии" - телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Кремля Владимиром Путиным имел большое значение для французской стороны. Об этом Макрон рассказал журналистам, комментируя содержание беседы.
Кроме того, во время диалога поднимался вопрос вооруженной агрессии России против Украины. Однако, как указал Макрон, прогресс в этой теме достигнут не был.