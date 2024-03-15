Макрон сделал заявление о Крыме: стоит ли его возвращать Украине

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Кравцев Сергей
Нет смысла даже говорить о длительном и прочном мире, пока Украина не восстановит свой суверенитет, пока не произойдет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалам "TF1" и "France 2" сделал президент Франции Эммануэль Макрон.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Президент Франции заверил, что не стремится к эскалации полномасштабной войны России против Украины, но считает РФ и кремлевский режим "противниками" Франции.
Макрон считает, что в случае победы России в войне "доверие к Европе будет сведено к нулю".
В то же время, комментируя угрозу эскалации, которая могла бы распространить активные боевые действия на другие европейские государства, Макрон выразил надежду, что этого не произойдет.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 15 марта, посетит Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. К переговорам, речь в которых пойдет о поддержке Украины, присоединится также премьер-министр Польши Дональд Туск. Тем временем Шольц в очередной раз высказался против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Какие ожидания от грядущей встречи? Могут ли быть приняты какие-то кардинальные решения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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