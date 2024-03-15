Макрон сделал заявление о Крыме: стоит ли его возвращать Украине

Нет смысла даже говорить о длительном и прочном мире, пока Украина не восстановит свой суверенитет, пока не произойдет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалам "TF1" и "France 2" сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Президент Франции заверил, что не стремится к эскалации полномасштабной войны России против Украины, но считает РФ и кремлевский режим "противниками" Франции.

Макрон считает, что в случае победы России в войне "доверие к Европе будет сведено к нулю".

"Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, латвийцы, румыны и болгары могли бы хоть на секунду оставаться в покое? И я даже не говорю о Молдове, которая, следует признать, сегодня не является членом Европейского Союза, но которая в любую секунду оказалась бы под угрозой", – добавил французский лидер.

В то же время, комментируя угрозу эскалации, которая могла бы распространить активные боевые действия на другие европейские государства, Макрон выразил надежду, что этого не произойдет.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть длительного мира, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым", – добавил президент Франции.

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