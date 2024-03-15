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Макрон сделал заявление о Крыме: стоит ли его возвращать Украине

Эммануэль Макрон считает, что для длительного мира Украина должна вернуть Крым

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Нет смысла даже говорить о длительном и прочном мире, пока Украина не восстановит свой суверенитет, пока не произойдет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалам "TF1" и "France 2" сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон сделал заявление о Крыме: стоит ли его возвращать Украине

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Президент Франции заверил, что не стремится к эскалации полномасштабной войны России против Украины, но считает РФ и кремлевский режим "противниками" Франции.

Макрон считает, что в случае победы России в войне "доверие к Европе будет сведено к нулю".

"Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, латвийцы, румыны и болгары могли бы хоть на секунду оставаться в покое? И я даже не говорю о Молдове, которая, следует признать, сегодня не является членом Европейского Союза, но которая в любую секунду оказалась бы под угрозой", – добавил французский лидер.

В то же время, комментируя угрозу эскалации, которая могла бы распространить активные боевые действия на другие европейские государства, Макрон выразил надежду, что этого не произойдет.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть длительного мира, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым", – добавил президент Франции.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 15 марта, посетит Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. К переговорам, речь в которых пойдет о поддержке Украины, присоединится также премьер-министр Польши Дональд Туск. Тем временем Шольц в очередной раз высказался против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Какие ожидания от грядущей встречи? Могут ли быть приняты какие-то кардинальные решения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.tf1info.fr/politique/en-direct-soutien-a-l-ukraine-suivez-l-interview-exclusif-d-emmanuel-macron-au-jt-de-20h-de-tf1-2289419.html
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