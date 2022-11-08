Макрон сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией

На пресс-конференции посвященной проблемам с изменением климата COP 27 в Египте Эммануэля Макрона спросили о войне в Украине. Президент Франции ответил, что все закончится за столом с мирными переговорами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание TF 1 I nfo.

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

Макрон подтвердил свою приверженность Украине, но отметил, что Зеленский в какой-то момент должен возобновить переговоры с Россией о прекращении войны.

"Со своей стороны я остаюсь убежденным и предполагаю, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", — предполагает президент Франции на COP 27.

Однако к своему заявлению Эммануэля Макрона добавляет, что такие переговоры могут состояться только на условиях, предложенных Украиной.

Также Макрон добавил, что пока невозможно говорить подробнее о переговорах между двумя странами, ведь Украина постоянно находится под "высоким напряжением", имея в виду террористические удары Российской Федерации по энергетической структуре Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал заявление Эммануэля Макрона относительно Путина , президент Франции считает, что российский лидер совершил серьезную ошибку, когда начал войну с Украиной. Макрон сказал, будь Путин умен, то не начал бы этой войны.

Также "Комментарии" писали о высказываниях президента Франции относительно мирных переговоров. По мнению Макрона, они принесут пользу Украине и России. Французский политик считает, что другого выхода из войны нет и заявляет, что готов звонить президенту России Владимиру Путину для проведения мирных переговоров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!