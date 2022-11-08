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Макрон сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией

Эммануэль Макрон призывает обе стороны к переговорам, но добавляет, что время и условия должна установить Украина.

сегодня, 11:14
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Автор:

Slava Kot

На пресс-конференции посвященной проблемам с изменением климата COP 27 в Египте Эммануэля Макрона спросили о войне в Украине. Президент Франции ответил, что все закончится за столом с мирными переговорами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание TF 1 I nfo.

Макрон сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

Макрон подтвердил свою приверженность Украине, но отметил, что Зеленский в какой-то момент должен возобновить переговоры с Россией о прекращении войны.

"Со своей стороны я остаюсь убежденным и предполагаю, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", — предполагает президент Франции на COP 27.

Однако к своему заявлению Эммануэля Макрона добавляет, что такие переговоры могут состояться только на условиях, предложенных Украиной.

Также Макрон добавил, что пока невозможно говорить подробнее о переговорах между двумя странами, ведь Украина постоянно находится под "высоким напряжением", имея в виду террористические удары Российской Федерации по энергетической структуре Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал заявление Эммануэля Макрона относительно Путина , президент Франции считает, что российский лидер совершил серьезную ошибку, когда начал войну с Украиной. Макрон сказал, будь Путин умен, то не начал бы этой войны.

Также "Комментарии" писали о высказываниях президента Франции относительно мирных переговоров. По мнению Макрона, они принесут пользу Украине и России. Французский политик считает, что другого выхода из войны нет и заявляет, что готов звонить президенту России Владимиру Путину для проведения мирных переговоров.



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Источник: https://www.tf1info.fr/international/guerre-ukraine-russie-emmanuel-macron-declare-qu-il-faudra-reprendre-les-negociations-2237924.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1667854064-1#xtor=CS5-113
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