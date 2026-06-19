Макрон шокировал заявлением: Трамп был уверен, что Украина капитулирует

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в начале своего пребывания в Белом доме Дональд Трамп был убежден в неизбежном поражении Украины в войне против России. Однако дальнейшее развитие событий заставило американского лидера пересмотреть собственные оценки.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Об этом Макрон рассказал в интервью французскому телевидению, комментируя эволюцию позиции Вашингтона относительно российско-украинской войны.

По словам французского президента, в первые месяцы после возвращения к власти Трамп исходил из того, что Украина не сможет долго сопротивляться российскому военному давлению. Именно поэтому американская администрация стремилась как можно быстрее добиться мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Макрон напомнил о напряженной встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете, а также о последующих контактах американского лидера с Кремлем. В тот период, отметил французский президент, активно обсуждались варианты урегулирования, которые предусматривали серьезные территориальные уступки со стороны Украины.

Однако европейские союзники выступили против подобных сценариев. По словам Макрона, представители ряда стран во время визита в Вашингтон прямо заявили американской стороне, что подобный подход не сможет обеспечить устойчивый мир.

Французский лидер считает, что решающим фактором стала способность Украины продолжать сопротивление вопреки многочисленным прогнозам о скором поражении. Украинские силы не только сохранили боеспособность, но и продемонстрировали способность адаптироваться к новым условиям войны.

Как отметил Макрон, со временем Трамп увидел, что многие оценки, которые ему ранее представляли относительно Украины, не соответствовали действительности. В частности, не оправдались прогнозы о крахе украинской обороны и невозможности пережить очередные тяжелые зимние кампании.

По мнению президента Франции, именно стойкость украинцев заставила американского лидера изменить отношение к происходящему и по-новому взглянуть на потенциал Украины в противостоянии с Россией.

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