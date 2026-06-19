Макрон шокував заявою: Трамп був упевнений, що Україна капітулює

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на початку свого перебування у Білому домі Дональд Трамп був переконаний у неминучій поразці України у війні проти Росії. Однак подальший розвиток подій змусив американського лідера переглянути власні оцінки.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Про це Макрон розповів в інтерв'ю французькому телебаченню, коментуючи еволюцію позиції Вашингтона щодо російсько-української війни.

За словами французького президента, у перші місяці після повернення до влади Трамп виходив з того, що Україна не зможе довго чинити опір російському військовому тиску. Саме тому американська адміністрація прагнула якнайшвидше домогтися мирної угоди між Києвом та Москвою.

Макрон нагадав про напружену зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті, а також про подальші контакти американського лідера з Кремлем. У той період, зазначив французький президент, активно обговорювалися варіанти врегулювання, які передбачали серйозні територіальні поступки з боку України.

Однак європейські союзники виступили проти таких сценаріїв. За словами Макрона, представники низки країн під час візиту до Вашингтона прямо заявили американській стороні, що подібний підхід не зможе забезпечити стійкий світ.

Французький лідер вважає, що вирішальним фактором стала здатність України продовжувати опір всупереч численним прогнозам про швидку поразку. Українські сили не лише зберегли боєздатність, а й продемонстрували здатність адаптуватись до нових умов війни.

Як зазначив Макрон, згодом Трамп побачив, що багато оцінок, які йому раніше представляли щодо України, не відповідали дійсності. Зокрема, не виправдалися прогнози про крах української оборони та неможливість пережити чергові важкі зимові кампанії.

На думку президента Франції, саме стійкість українців змусила американського лідера змінити ставлення до того, що відбувається, і по-новому поглянути на потенціал України у протистоянні з Росією.

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