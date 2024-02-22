Макрон созывает лидеров ЕС, чтобы обсудить помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Париж лидеров европейских стран, чтобы подробно обсудить с ними возможные предложения по предоставлению дополнительной финансовой и военной помощи Силам обороны Украины.

Макрон инициирует встречу руководителей Европы. Фото из открытых источников

Встреча глав европейских государств запланирована в Париже на следующую неделю. Пока неизвестно, кто именно из европейских политиков возьмет в ней участие.

Как пишет издание Bloomberg, об инициативе французского президента сообщил глава Польши Анджей Дуда.

"Макрон в достаточно специальной форме пригласил ряд европейских лидеров поговорить о новых предложениях и решениях для обороны Украины. Кроме Польши, приглашены лидеры многих стран", — рассказал Анджей Дуда.

Издание отмечает, что Европа находится под растущим давлением РФ, что требует активизации действий, поскольку "украинская армия становится все слабее из-за нехватки вооружения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии. По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали перебрасывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области. В ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.

