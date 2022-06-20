Макрон теряет позиции в парламенте: что это значит для Франции, ЕС, Украины – в чем опасность

На парламентских выборах во Франции во втором туре победила пропрезидентская коалиция "Вместе". Однако полученных мест не хватает для сохранения абсолютного пропрезидентского большинства. О чем говорят результаты второго тура французских парламентских выборов? Что это значит для Франции, для ЕС, для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Эммануэль Макрон. Фото: euronews.com

Как свидетельствует подсчет голосов, пропрезидентская коалиция "Вместе" (Ensemble) получает в новом парламенте (Национальное собрание) 245 мест (для сохранения абсолютного большинства необходимо было набрать 289 мандатов), блок левых сил Nupes ("Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемый Жан-Люком Мелашоном) — 131, "Национальная ассамблея" (правые популисты Марин Ле Пен) — 89, "Республиканцы" (партия правого центра) — 61. Кроме того, в парламенте будет 22 депутата от разных левых сил, 10 – от разных правых сил, 10 депутатов-регионалов.

Ослабление политических "тылов" Макрона будет ему мешать в реализации общей политики Евросоюза

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что позиции президента Эммануэля Макрона в новом составе парламента будут несколько ослаблены.

"Вместо монобольшинства ему придется формировать коалиционное правительство и соответственно идти на компромиссы с партнерами. Единственный реальный вариант коалиции – с республиканцами, но они это понимают, и попытаются получить максимум за свою "золотую акцию". В результате некоторые инициативы Макрона либо будут проходить через парламент с трудом, либо их вообще придется отложить", – поясняет Игорь Попов.

По его словам, перед французской экономикой стоят серьезные вызовы вследствие российского вторжения в Украину. И в любом случае придется принимать непопулярные решения. Необходимость же учитывать мнение партнеров по коалиции лишь усложнит принятие таких решений.

"Конечно, по поводу поддержки Украины позиции Франции сформированы. Но внутриполитические разногласия могут иметь эффект и при обсуждении каждой конкретной поставки вооружения или предоставления финансовой помощи. Тем более что в парламенте сформируются две многочисленных оппозиционных фракции – как правый Национальный фронт, так и ультралевая группа Меланшона", – объясняет эксперт.

Игорь Попов уверен, что ослабление политических "тылов" Макрона будет ему мешать и в реализации общей политики Евросоюза. Внутренняя политика будет требовать больше внимания и может иногда связывать руки при принятии сложных решений на уровне ЕС.

"Хотя, в любом случае блок Макрона является победителем выборов, – подчеркивает эксперт. – Он получил поддержку избирателей, и именно Макрон будет формировать как внутреннюю, так и внешнюю политику республики".

Во французском обществе социально-экономические темы начинают доминировать

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин акцентирует, что за полтора месяца, которые прошли с президентских выборов, у Макрона рейтинг упал.

"Да, его партия получила первое место, но у нее нет абсолютного большинства. Свою роль сыграл результат второй политической силы – альянс зеленых и левых под руководством Мелашона. Этот блок левых сил Nupes значительно нарастил результат. Потому что поднимал тему дороговизны жизни, недоступности жилья и так далее. Социально-экономические вопросы. И эти выборы показали, что для французов на данный момент эта тема высоко востребована. Раз партия Макрона "Вместе" не смогла взять абсолютное большинство", – поясняет политолог.

Примечательным он считает то, что партия Ле Пен заняла третье место, тогда как на президентских выборах во второй тур с Макроном вышла именно она, не Мелашон.

"Для мира в целом и Украины в частности ослабление позиций Макрона подтверждает, что ситуация с российско-украинской войной и санкциями как ее последствиями – серьезно влияет на западноевропейские страны. Сказывает рост цен на энергоносители, инфляция и так далее. Во французском обществе (и не только) социально-экономические темы начинают доминировать. Затмевая внешнеполитическую повестку, – подчеркивает Алексей Якубин. – К сожалению, вопрос нашей войны становится менее актуальным внутри европейского общества. Затирается внутренней социально-экономической повесткой. И это тревожные сигналы. К тому же, как подчеркивали уже многие эксперты и политики, чем дольше война продолжается, тем большее влияние прочувствует на себе Европа. Особенно ближе к зиме. Как следствие – можно прогнозировать усиление попыток усадить Украину и Россию за стол переговоров. Главный вопрос – за чей счет будут заключаться (если будут) мирные соглашения".

Партия Макрона на первом месте – и премьера-оппозиционера, левого премьера не будет

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань делает следующие выводы из второго тура французских выборов:

"Впервые с 2000 года президенту, который победил на выборах, не удалось сформировать большинства на основе пропрезидентской партии. Была рекордно низкая явка избирателей – всего 38%. Также можно отметить успех левых и правых популистов".

Хорошая новость для Украины, по мнению эксперта, что левые не победили, не набрали большинства. Для французской геополитики это была бы самая большая угроза, уверен он.

"Плохая новость для Макрона и, возможно, для всей французской политики – пропрезидентская сила не получали абсолютного большинства. И это приведет к тому, что ситуация в новом парламенте может быт достаточно нестабильной, – поясняет Алексей Гарань. – Придется формировать с кем-то большинство. Но пока правоцентристская консервативная партия заявила, что не хотя быть в коалиции с партией Макрона. Возможно, удастся уговорить часть социалистов, "зеленых", региональных депутатов, которые избраны не по партийным спискам. Но это тоже будет непростая задача".

Новый парламент может быть нестабильным, а Макрону приду маневрировать, чтобы находить поддержку своим разным инициативам, в том числе во внешней политике, уверен профессор.

Он акцентирует, что обновленная французская политическая сцена, парламент, будет концентрироваться вокруг трех основных сил – центристы Макрона, левые популисты во главе с Меланшоном и правые популисты во главе с Марин Ле Пен (для которой такой результат – большой успех, так как ее партия получила 89 мест против 8 в предыдущем Национальном собрании).

"Учитывая всё это, французская политика усложнилась. Макрон будет ослаблен. И может произойти так, что будет ослаблена и его внешняя политика, – подчеркивает Алексей Гарань. – Но драматизировать не стоит. До 2000 года достаточно частой была ситуация сосуществования (фр. cohabitation). Когда президент принадлежал к одной партии, а правительство формировали его оппоненты. Конечно, такая система – непроста. Именно поэтому французы отказались от нее, проведя реформы в начале этого века. Но в данном случае возврата к cohabitation не будет. Партия Макрона на первом месте – и премьера-оппозиционера, левого премьера (а это была угроза) не будет. И это хорошо для нас".

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