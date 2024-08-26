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Ткачик Олеся
В контексте задержания Павла Дурова военный Александр Карпьюк напомнил, что когда-то Франция подтолкнула к распаду СССР, заблокировав технический шпионаж КГБ, арестовав большую шпионскую сеть в Европе/США, и скомпроментировав большое количество украденных шпионами технических.
Эммануэль Макрон
По его словам, об операции знал очень ограниченный круг людей, но Рейган/Миттеран благодаря этому сотрудничеству, победили совок в "гонке вооружений". Именно ознакомившись с Farewell, Рейган понял объем проблемы, и так появилась фраза "СССР- империя зла", отметил военный.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Процесс задержания был инициирован воздушно-транспортной жандармерией Франции, поскольку Дуров находился в розыске в этой стране. При этом в Телеграмме отметили , что Дуров "нечего скрывать", а сама компания действует согласно законам Европейского Союза, включая закон о цифровых услугах.
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