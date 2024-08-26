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Макрон удивляет и повторяет историю: как Франция может развалить РФ

В свое время Франция подтолкнула СССР к распаду, теперь с задержанием Дуровая история может повториться

сегодня, 11:36
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Ткачик Олеся

В контексте задержания Павла Дурова военный Александр Карпьюк напомнил, что когда-то Франция подтолкнула к распаду СССР, заблокировав технический шпионаж КГБ, арестовав большую шпионскую сеть в Европе/США, и скомпроментировав большое количество украденных шпионами технических.

Макрон удивляет и повторяет историю: как Франция может развалить РФ

Эммануэль Макрон

Эта операция называлась Farewell. Именно эта операция заставила СССР вбрасывать очень большие деньги в бесперспективные проекты типа "Буран/Энергия" и не позволили скопировать западные решения по процессорам/ компьютерам", — отметил военный.

По его словам, об операции знал очень ограниченный круг людей, но Рейган/Миттеран благодаря этому сотрудничеству, победили совок в "гонке вооружений". Именно ознакомившись с Farewell, Рейган понял объем проблемы, и так появилась фраза "СССР- империя зла", отметил военный.

"И сейчас мы видим, как Франция берет в свои руки инициативу сегодня. М-да, Макрон удивляет. Не ожидали от него таких яиц. Тот случай, когда он один из первых лидеров увидел угрозу РФ в ставке на его оппозицию (Ле Пен), увидел вмешательство в Олимпиаду и решил действовать. Питун, ты полез в мою песочницу? Держи. Ждем новый Farewell. Будет интересно", — отметил Карпюк .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Процесс задержания был инициирован воздушно-транспортной жандармерией Франции, поскольку Дуров находился в розыске в этой стране. При этом в Телеграмме отметили , что Дуров "нечего скрывать", а сама компания действует согласно законам Европейского Союза, включая закон о цифровых услугах.




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Источник: https://www.facebook.com/serg.marco/posts/pfbid0FzwoVvGGfy248qyqPAvyn65seJGqWYgptZrN7JrBYF9VVJKhNfaGHEqchVBWqmqil
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