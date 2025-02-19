Макрон увидел позитив в планах Трампа поговорить с Путиным: что заявил

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров между новой администрацией США и Россией заявил, что Дональд Трамп "может восстановить полезный диалог" с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", но заявление приводит AFP.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В интервью французским региональным изданием Макрон сказал, что Трамп "создает стратегическую двусмысленность для президента Путина".

Французский лидер также добавил, что американский президент использует "очень твердые слова" и создает "неопределенность", которая "может помочь оказывать давление".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не планирует отправлять французские сухопутные войска в Украину.

"Я никогда не объявлял об отправке сухопутных войск. Сегодня Франция не готовится отправлять наземные войска. Заявления о возможности отправки войск в Украину делаются для того, чтобы восстановить стратегическую двусмысленность после того, как Джо Байден заявил, что не отправит войска. Эта неопределенность полезна для нас, поскольку она может помочь нам оказывать давление на Путина", — заявил французский президент.

Среди возможных гарантий безопасности для Украины Макрон назвал перевооружение украинцев, отправку военных специалистов или войск в тыловые регионы, а также членство Украины в НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – Франция планирует провести новый саммит по Украине и безопасности Европы. Об этом 18 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters. Первая подобная встреча лидеров в экстренном порядке была созвана вчера, 17 февраля, и чуть не вызвала скандал: ряд европейских стран выразили недовольство, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лишь "избранных".



