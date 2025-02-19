Макрон увидел позитив в планах Трампа поговорить с Путиным: что заявил

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров между новой администрацией США и Россией заявил, что Дональд Трамп "может восстановить полезный диалог" с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", но заявление приводит AFP.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
В интервью французским региональным изданием Макрон сказал, что Трамп "создает стратегическую двусмысленность для президента Путина".
Французский лидер также добавил, что американский президент использует "очень твердые слова" и создает "неопределенность", которая "может помочь оказывать давление".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не планирует отправлять французские сухопутные войска в Украину.
Среди возможных гарантий безопасности для Украины Макрон назвал перевооружение украинцев, отправку военных специалистов или войск в тыловые регионы, а также членство Украины в НАТО.
Также издание "Комментарии" сообщало – Франция планирует провести новый саммит по Украине и безопасности Европы. Об этом 18 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters. Первая подобная встреча лидеров в экстренном порядке была созвана вчера, 17 февраля, и чуть не вызвала скандал: ряд европейских стран выразили недовольство, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лишь "избранных".
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