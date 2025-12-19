Макрон в очередной раз прогнулся перед Путиным: озвучен неожиданный призыв к ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что европейским странам следует напрямую приобщаться к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным. В комментарии для прессы он отметил, что прямое общение может оказаться полезным в нынешних условиях, особенно для Европы и Украины.

Эммануель Макрон и Владимир Путин. Фото: France 24

По словам французского лидера, пора сформировать понятный и приемлемый формат переговоров, в рамках которого стороны смогли бы обсуждать ключевые вопросы без лишних барьеров. Макрон подчеркнул, что европейцы не должны оставаться в стороне и полагаться исключительно на третьих игроков в ходе переговоров.

Эти заявления прозвучали на фоне оживления дипломатической активности между Украиной, Соединенными Штатами и Россией. Толчком к этому стала встреча в Берлине, которая состоялась на этой неделе и активизировала обсуждение возможных путей мирного урегулирования.

Отдельно Макрон подчеркнул, что участие Европы в переговорах должно быть самостоятельным, а не сведенным к роли наблюдателя или посредника, которого заменяют другие страны.

В то же время стало известно, что в ближайшие дни в Майами запланированы переговоры между представителями США и России. Они будут касаться американского видения так называемого мирного плана по Украине. Российскую сторону на встрече будет представлять специальный представитель Кремля и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ожидается, что он проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом, а также с Джаредом Кушнером – зятем Дональда Трампа.

Как уже писали "Комментарии", кампания Украины по нанесению глубоких ударов по территории России имеет скорее информационно-пропагандистский эффект, чем ощутимый экономический результат. Такую оценку в своей авторской колонке Центра исследований европейской политики (CEPA) высказал американский военный журналист Дэвид Акс.