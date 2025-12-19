logo_ukra

Макрон вкотре прогнувся перед Путіним: озвучено несподіваний заклик до ЄС
Макрон вкотре прогнувся перед Путіним: озвучено несподіваний заклик до ЄС

Президент Франції запропонував вести прямий діалог із Путіним без посередників

19 грудня 2025, 08:40
Клименко Елена

Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що європейським країнам варто безпосередньо долучатися до діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним. У коментарі для преси він зазначив, що пряме спілкування може бути корисним у нинішніх умовах, особливо для Європи та України.

Макрон вкотре прогнувся перед Путіним: озвучено несподіваний заклик до ЄС

Еммануель Макрон і Володимир Путін. Фото: France 24

За словами французького лідера, настав час сформувати зрозумілий і прийнятний формат переговорів, у межах якого сторони змогли б обговорювати ключові питання без зайвих бар’єрів. Макрон наголосив, що європейці не повинні залишатися осторонь і покладатися виключно на третіх гравців у процесі переговорів.

Як зазначає видання Politico, ці заяви пролунали на фоні пожвавлення дипломатичної активності між Україною, Сполученими Штатами та Росією. Поштовхом до цього стала зустріч у Берліні, яка відбулася цього тижня та активізувала обговорення можливих шляхів до мирного врегулювання.

Окремо Макрон підкреслив, що участь Європи у переговорах має бути самостійною, а не зведеною до ролі спостерігача або посередника, якого замінюють інші країни.

Водночас стало відомо, що найближчими днями в Маямі заплановані переговори між представниками США та Росії. Вони стосуватимуться американського бачення так званого мирного плану щодо України. Російську сторону на зустрічі представлятиме спеціальний представник Кремля та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Очікується, що він проведе переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, а також із Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа.

Як вже писали "Коментарі", кампанія України із завдання глибоких ударів по території Росії наразі має радше інформаційно-пропагандистський ефект, ніж відчутний економічний результат. Таку оцінку у своїй авторській колонці для Центру досліджень європейської політики (CEPA) висловив американський військовий журналіст Девід Акс.



