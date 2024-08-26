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Макрон впервые отреагировал на резонансное задержание Дурова

Макрон заявил, что в задержании Дурова нет никакой политики

сегодня, 17:58
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Ткачик Олеся

Французские стражи порядка задержали основателя Telegram Павла Дурова, и в этом вообще нет никакого политического подтекста, об этом в Твиттере сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон впервые отреагировал на резонансное задержание Дурова

Эммануэль Макрон

При этом президент отметил, что после задержания Дурова появился ряд ложных сообщений о Франции. Он подчеркнул, что страна остается приверженной принципам свободы слова, инноваций и предпринимательства.

В частности президент Франции напомнил, что в правовом государстве свобода в социальных сетях осуществляется в рамках закона, а соблюдение этого обеспечивают независимые суды. Он уточнил, что задержание Дурова произошло в рамках действующего судебного расследования, без политического влияния, и решение по нему должны принимать судьи.

Это заявление было сделано после волны критики в сети, преимущественно со стороны россиян, осудивших задержание Дурова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 24 августа возле Парижа в аэропорту был задержан основатель Telegram Павл Дуров. Правоохранительные органы подозревают его в отмывании денег, терроризме, мошенничестве и других преступлениях. За эти обвинения он может получить до 20 лет тюрьмы. В ответ администрация Telegram заявила, что Дуров невиновен, поскольку компания придерживается правил Евросоюза.

Также "Комментарии" рассказывали, что в контексте задержания Павла Дурова военный Александр Карпюк напомнил , что когда-то именно Франция подтолкнула к распаду СССР, заблокировав технический шпионаж КГБ, арестовав большую шпионскую сеть в Европе/США, и скомпроментировав большое количество решений. . Теперь же Франция, по его словам, снова берет инициативу в свои руки.





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