Время пришло: к чему Макрон призвал США в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает США ввести санкции против России, если путинский режим подтвердит, что "не готов к миру". Такое заявление французский лидер сделал из Сингапура, где он находится в рамках турне по Юго-Восточной Азии.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Рассуждая о предстоящем втором раунде российско-украинских переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной, Макрон сказал, что Вашингтон должен подтвердить свою приверженность санкциям против Москвы, если Россия подтвердит, что она "не готова к миру".

По словам французского лидера, это будет "тест на доверие для американцев".

"Я говорил с президентом Трампом 48 часов назад, и он выразил свое нетерпение. Теперь вопрос в том, что мы с этим делаем? Мы (европейцы, – ред.) готовы", – высказался Эммануэль Макрон.

Президент подчеркнул, что европейцы не изменили и не изменят своей позиции. Европа мы по-прежнему верит в международный порядок, сотрудничество, открытую торговлю и уважение к правилам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эммануэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже сегодня должен будет показать, что он хочет мира. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте французского президента в соцсети Х.

Лидер Франции рассказал, что вечером 18 мая поговорил с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой правительства Италии Джорджей Мелони после их "переговоров в Киеве и Тиране (Албания)".

Макрон подчеркнул, что Путин должен будет согласиться на 30-дневное прекращение огня, которое предложил Трамп.

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