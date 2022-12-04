Макрон встретился с Маском: о чем говорили

Французский президент Эммануэль Макрон встретился с владельцем Twitter Илоном Маском. По словам политика, он провел с миллиардером "четкий и честный" разговор о модерации контента в соцсети. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Twitter Эммануэля Макрона.

Макрон встретился с Маском по поводу Twitter (фото: twitter.com/EmmanuelMacron)

В своем сообщении президент Франции отметил, что "нигде нет места экстремистскому и воинственному контенту".