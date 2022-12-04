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Макрон встретился с Маском: о чем говорили

Макрон провел с Маском "четкий и честный" разговор о модерации контента в соцсети

сегодня, 09:19
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Автор:

Лиля Воробьева

Французский президент Эммануэль Макрон встретился с владельцем Twitter Илоном Маском. По словам политика, он провел с миллиардером "четкий и честный" разговор о модерации контента в соцсети. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Twitter Эммануэля Макрона.

Макрон встретился с Маском: о чем говорили

Макрон встретился с Маском по поводу Twitter (фото: twitter.com/EmmanuelMacron)

В своем сообщении президент Франции отметил, что "нигде нет места экстремистскому и воинственному контенту".

"Прозрачная политика в отношении пользователей, значительное усиление модерации контента и защита свободы слова: Twitter должен приложить усилия, чтобы соответствовать европейским нормам", — написал Макрон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон утверждает, что Россия должна получить гарантии безопасности . Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в США заявил в интервью французскому телеканалу TF1, что Россия должна получить гарантии безопасности, если Путин согласится на мирные переговоры Во время интервью Эммануэль Макрон рассказал, что Европа должна обеспечить себе в будущем архитектуру безопасности. При создании такой системы, по мнению президента Франции, нужно учитывать слова Путина. Макрон считает, что союзники должны предоставить необходимые гарантии безопасности Российской Федерации.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Макрон объявляет о завершении антитеррористической операции . Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании операции "Бархан", которая была продолжением операции "Сервал" и длилась около десяти лет. В августе последние солдаты Франции покинули африканские страны. В 2013 году началась специальная антитеррористическая операция "Сервал" в Мали. Целью французских войск было уничтожение радикальных исламистов, угрожавших мирному населению в африканской стране. С 2014 года военные действия перекинулись на несколько соседних африканских стран, в частности, Буркина-Фасо, Чад, Мавритания и Нигер, а сама операция получила название "Бархан".



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Источник: https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1598826591785820162
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