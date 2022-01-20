Макрон заговорил о перевооружении Европы: что известно

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Козлова Альбіна
Європе нужно определиться с оборонной стратегией, фото из открытых источников
Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил, что безопасность континента требует стратегического перевооружения Европы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
19 января Макрон в речи призвал политических лидеров европейских стран определиться с собственным курсом по обороне Европы.
По его словам, странам Евросоюза следует в ближайшие недели разработать предложения относительно этого порядка и проконсультироваться по этому вопросу с НАТО. В статье подчеркивают, что Макрон давно высказывался о создании собственного оборонного потенциала ЕС. Однако другие страны Европы "были рады разрешить США взять на себя ведущую роль в сдерживании российской агрессии на восточном фланге блока".
Дипломаты от Евросоюза так и не пришли к консенсусу по выдвижению требований от ЕС к России. С другой стороны, Кремль игнорировал призывы Парижа и Берлина по возобновлению переговоров в "нормандском формате" о ситуации вокруг Украины. Европейские чиновники считают, что Россия заинтересована только в прямых переговорах с Вашингтоном.
Польша, Литва, Эстония и другие страны-члены Евросоюза убеждены, что будут более эффективны переговоры между НАТО и Россией, чем попытки вести их с РФ от имени ЕС под руководством Франции.Сейчас в Европе происходит переформатирование политических сил, ведь в 2021 году состоялись выборы в Германии, Чехии и там сменились правительства, а во Франции, Италии и Венгрии ожидают проведения выборов в 2022 году.
Как сообщал портал, Чехия заявила, что поддержит Украину. Также мы писали, что в Швеции готовятся к худшему и провели передислокацию сил быстрого реагирования.
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