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Макрон заговорил о перевооружении Европы: что известно

Страны-члены Европы должны определиться, как себя будут защищать на фоне угрозы со стороны России

сегодня, 13:43
Автор:

Козлова Альбіна
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Макрон заговорил о перевооружении Европы: что известно

Європе нужно определиться с оборонной стратегией, фото из открытых источников

Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил, что безопасность континента требует стратегического перевооружения Европы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

19 января Макрон в речи призвал политических лидеров европейских стран определиться с собственным курсом по обороне Европы.

"Безопасность нашего континента требует стратегического перевооружения Европы для мира и равновесия, особенно когда речь идет о диалоге с Россией. Мы должны построить новый порядок безопасности и стабильности между европейцами и затем поделиться им с нашими союзниками в рамках НАТО", – заявил Макрон во время сессии Европейского парламента.

По его словам, странам Евросоюза следует в ближайшие недели разработать предложения относительно этого порядка и проконсультироваться по этому вопросу с НАТО. В статье подчеркивают, что Макрон давно высказывался о создании собственного оборонного потенциала ЕС. Однако другие страны Европы "были рады разрешить США взять на себя ведущую роль в сдерживании российской агрессии на восточном фланге блока".

Дипломаты от Евросоюза так и не пришли к консенсусу по выдвижению требований от ЕС к России. С другой стороны, Кремль игнорировал призывы Парижа и Берлина по возобновлению переговоров в "нормандском формате" о ситуации вокруг Украины. Европейские чиновники считают, что Россия заинтересована только в прямых переговорах с Вашингтоном.

Польша, Литва, Эстония и другие страны-члены Евросоюза убеждены, что будут более эффективны переговоры между НАТО и Россией, чем попытки вести их с РФ от имени ЕС под руководством Франции.

Сейчас в Европе происходит переформатирование политических сил, ведь в 2021 году состоялись выборы в Германии, Чехии и там сменились правительства, а во Франции, Италии и Венгрии ожидают проведения выборов в 2022 году.

Как сообщал портал, Чехия заявила, что поддержит Украину. Также мы писали, что в Швеции готовятся к худшему и провели передислокацию сил быстрого реагирования.


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Источник: https://www.wsj.com/articles/russian-military-buildup-triggers-european-defense-anxieties-11642623623?mod=world_major_1_pos7
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