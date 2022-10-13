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Макрон заявил, что мирные переговоры в интересах Украины и РФ

Зеленский заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией только после избрания нового лидера

сегодня, 00:02
Автор:

Лиля Воробьева
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Украина и РФ должны вернуться к мирным переговорам, ведь другого выхода из войны нет. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на BFM TV .

Макрон заявил, что мирные переговоры в интересах Украины и РФ

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Макрон заявил, что Путин должен уважать территориальную цельность Украины, остановить войну и вернуться за стол переговоров.

"В какой-то момент, я надеюсь, как можно скорее нам придется вернуться за стол переговоров. Я считаю, что в интересах Украины и России вернуться за стол переговоров", — заявил Макрон.

Но, при этом, он отметил, что вопрос о переговорах будут решать украинцы, а не Франция.

"В случае необходимости я буду говорить с Владимиром Путиным", — подтвердил свои намерения Макрон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон будет продолжать общаться с Путиным даже после массовых обстрелов Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на массированный обстрел Украины российской армией, хочет и дальше общаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме этого, Макрон заявил, что нужно быть готовым к тому, чтобы проводить зиму в условиях войны, ведь она продлится еще несколько месяцев.

Также "Комментарии" писали о том, что Франция может передать Украине аналоги HIMARS . Украина может получить три единицы французской модификации РСЗО HIMARS – ракетные установки LRU M270. Источники СМИ сообщают, что Франция на сегодняшней встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" пообещала передать Украине три таких установки. Официального подтверждения этой информации пока нет. Журналисты также отмечают, что, по мнению экспертов по проекту Onyx, Франция имеет на вооружении только 12 установок LRU M270. Кроме того, еще 40 не модернизированных LRM M270 хранятся на складах.



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Источник: https://www.bfmtv.com/international/europe/pour-macron-l-ukraine-et-la-russie-devront-revenir-autour-de-la-table-des-negociations_AN-202210120748.html
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