Макрон заявил об изменении характера войны в Украине

Массированные ракетные удары России по украинской инфраструктуре являются "глубоким изменением характера" войны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Макрон подчеркнул, что после того, как Россия начала наносить ракетные удары по мирным городам Украины он считает необходимым провести расширенное совещание с военными и дипломатическими советниками "для анализа ситуации".

В понедельник Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Французский лидер подтвердил свою полную поддержку и заявил, что Франция увеличит свою поддержку в ответ на потребности, сформулированные Киевом – в том числе касающиеся военного оборудования.

Читайте также на портале "Комментарии" — в вечернем обращении 10 октября, которое было записано на одном из мест попадания российской ракеты в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствия ракетной истерики страны-агрессора. По его словам, в понедельник по нашим городам было выпущено 84 российских ракет (удалось сбить 43), запущено 24 беспилотника (сбиты 13). Основные удары пришлись на объекты критической инфраструктуры (в основном энергетические), более 100 человек погибли, ранены или травмированы. Что можно сказать сутки спустя о реакции Украины, России и мира на этот массированный ракетный удар? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!