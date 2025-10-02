logo

BTC/USD

118546

ETH/USD

4381.05

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Макрон жестко выступил против финансирования Украины: заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон жестко выступил против финансирования Украины: заявление

Президент Франции Эмануэль Макрон выразил поддержку позиции Бельгии, отмечая важность соблюдения международного права в вопросах использования замороженных активов России.

2 октября 2025, 09:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Европейском Союзе продолжаются оживленные дебаты о возможности предоставить Украине 140 миллиардов евро из замороженных активов России. Президент Франции Эмануэль Макрон высказал свое мнение о концепции "репарационного займа".

Макрон жестко выступил против финансирования Украины: заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: 24 Канал

Французский лидер подчеркнул необходимость соблюдения норм международного права при распоряжении российскими денежными средствами. Об этом Макрон заявил перед встречей послов ЕС в Копенгагене, сообщает The Guardian.

Макрон отметил, что поддерживает позицию премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, ранее выразившего критическую оценку предложения Еврокомиссии по передаче Киеву российских активов в форме займа.

"Когда активы заморожены, необходимо уважать международное право. Именно это подчеркнул и бельгийский премьер", — подчеркнул президент Франции.

Стоит отметить, что Макрон не впервые выступает против использования хранящихся в ЕС заблокированных средств российского Центробанка. Он считает, что такой шаг может взорвать доверие к Европе.

Ранее бельгийский премьер Барт де Вевер выступил против передачи Украине находящихся в депозитарии Euroclear российских денег в виде "репарационного кредита". По информации Euractiv, в Бельгии опасаются юридических осложнений, которые могут возникнуть из-за Москвы.

"Забрать деньги Путина и оставить риски Бельгии? Этого не будет, хочу четко сказать", – подчеркнул Барт де Вевер.

В то же время, премьер выразил готовность рассмотреть другие возможные способы использования этих средств и открытость к диалогу.

Портал "Комментарии" уже писал , что у Украины есть вооружение, которое теоретически может повлечь за собой отключение электроснабжения в российской столице — при этом никаких прямых ударов по Москве не требуется, заявил основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости