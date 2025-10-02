Макрон жестко выступил против финансирования Украины: заявление

В Европейском Союзе продолжаются оживленные дебаты о возможности предоставить Украине 140 миллиардов евро из замороженных активов России. Президент Франции Эмануэль Макрон высказал свое мнение о концепции "репарационного займа".

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: 24 Канал

Французский лидер подчеркнул необходимость соблюдения норм международного права при распоряжении российскими денежными средствами. Об этом Макрон заявил перед встречей послов ЕС в Копенгагене, сообщает The Guardian.

Макрон отметил, что поддерживает позицию премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, ранее выразившего критическую оценку предложения Еврокомиссии по передаче Киеву российских активов в форме займа.

"Когда активы заморожены, необходимо уважать международное право. Именно это подчеркнул и бельгийский премьер", — подчеркнул президент Франции.

Стоит отметить, что Макрон не впервые выступает против использования хранящихся в ЕС заблокированных средств российского Центробанка. Он считает, что такой шаг может взорвать доверие к Европе.

Ранее бельгийский премьер Барт де Вевер выступил против передачи Украине находящихся в депозитарии Euroclear российских денег в виде "репарационного кредита". По информации Euractiv, в Бельгии опасаются юридических осложнений, которые могут возникнуть из-за Москвы.

"Забрать деньги Путина и оставить риски Бельгии? Этого не будет, хочу четко сказать", – подчеркнул Барт де Вевер.

В то же время, премьер выразил готовность рассмотреть другие возможные способы использования этих средств и открытость к диалогу.

