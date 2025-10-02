Макрон жорстко виступив проти фінансування України: гшучна заява

У Європейському Союзі тривають жваві дебати щодо можливості надати Україні 140 мільярдів євро із заморожених активів Росії. Президент Франції Емануель Макрон висловив свою думку щодо концепції "репараційної позики".

Президент Франції Емануель Макрон. Фото: 24 Канал

Французький лідер підкреслив необхідність дотримання норм міжнародного права при розпорядженні російськими коштами. Про це Макрон заявив перед зустріччю послів ЄС у Копенгагені, повідомляє The Guardian.

Макрон зазначив, що підтримує позицію прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, який раніше висловив критичну оцінку пропозиції Єврокомісії щодо передачі Києву російських активів у формі позики.

"Коли активи заморожені, необхідно поважати міжнародне право. Саме на цьому наголосив і бельгійський прем’єр", – підкреслив президент Франції.

Варто відзначити, що Макрон не вперше виступає проти використання заблокованих коштів російського Центробанку, що зберігаються у ЄС. Він вважає, що такий крок може підірвати довіру до Європи.

Раніше бельгійський прем'єр Барт де Вевер виступив проти передачі Україні російських грошей, які перебувають у депозитарії Euroclear, у вигляді "репараційного кредиту". За інформацією Euractiv, у Бельгії побоюються юридичних ускладнень, які можуть виникнути через Москву.

"Забрати гроші Путіна і залишити ризики Бельгії? Цього не буде, хочу чітко сказати", – наголосив Барт де Вевер.

Водночас прем’єр висловив готовність розглянути інші можливі способи використання цих коштів і відкритість до діалогу.

