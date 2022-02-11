Макрона держали подальше от Путина: почему лидеры государств проводили переговоры за огромным 4-метровым столом

Эммануэль Макрон отказался от просьбы Кремля пройти тест на Covid-19 в России, когда на этой неделе прибыл к Владимиру Путину, и потому его держали вдали от российского лидера, сообщили Reuters два источника из окружения Макрона.

Встреча Макрона и Путина – The Guardian

Наблюдателей поразили изображения Макрона и Путина, сидящих на противоположных концах 4-метрового стола, чтобы обсудить украинский кризис.

Но два источника, знающих протокол здоровья французского президента, сообщили Reuters, что Макрону дали выбор: либо он согласится на ПЦР-тест, проведенный российскими властями, и ему позволят приблизиться к Путину, либо он откажется и будет вынужден соблюдать более строгую социальную дистанцию.

"Мы хорошо знали, что это означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат ДНК президента", – сообщил Reuters один из источников, ссылаясь на проблемы безопасности, если французский лидер будет проверен российскими врачами.

Спикер Кремля не сразу ответил на сообщение Reuters с просьбой прокомментировать.

Второй источник из окружения Макрона подтвердил, что Макрон отказался проходить российский ПЦР-тест. Источник сообщил, что Макрон вместо этого провел французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген.

"Россияне сказали нам, что Путина нужно держать в суровом пузыре", – сообщил второй источник.

В четверг, три дня спустя после социально-дистанционной встречи Макрона и Путина, российский лидер принял президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева. Двое мужчин пожали друг другу руки и сели разделены только небольшим журнальным столиком.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский и Макрон обсудили возобновление работы Нормандского формата.

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