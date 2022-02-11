Макрона держали подальше от Путина: почему лидеры государств проводили переговоры за огромным 4-метровым столом

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Карина Ожерельева
Эммануэль Макрон отказался от просьбы Кремля пройти тест на Covid-19 в России, когда на этой неделе прибыл к Владимиру Путину, и потому его держали вдали от российского лидера, сообщили Reuters два источника из окружения Макрона.
Встреча Макрона и Путина – The Guardian
Наблюдателей поразили изображения Макрона и Путина, сидящих на противоположных концах 4-метрового стола, чтобы обсудить украинский кризис.
Но два источника, знающих протокол здоровья французского президента, сообщили Reuters, что Макрону дали выбор: либо он согласится на ПЦР-тест, проведенный российскими властями, и ему позволят приблизиться к Путину, либо он откажется и будет вынужден соблюдать более строгую социальную дистанцию.
Спикер Кремля не сразу ответил на сообщение Reuters с просьбой прокомментировать.
Второй источник из окружения Макрона подтвердил, что Макрон отказался проходить российский ПЦР-тест. Источник сообщил, что Макрон вместо этого провел французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген.
В четверг, три дня спустя после социально-дистанционной встречи Макрона и Путина, российский лидер принял президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева. Двое мужчин пожали друг другу руки и сели разделены только небольшим журнальным столиком.
Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский и Макрон обсудили возобновление работы Нормандского формата.
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