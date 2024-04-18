Макрона обвинили в недостаточной поддержке Украины и заигрывании с РФ. О чем речь

Эммануэль Макрон получает удовольствие от разговоров, однако его действия демонстрируют слабость, заявил Глюксманн. В частности, он заявил, что Франция до сих пор не навела порядок на производственных линиях. То, что должно было быть сделано давно, до сих пор не сделано, заявил политик.

Эммануэль Макрон

По его словам, в ситуации вокруг Украины именно Западная Европа не справилась с возникшими вызовами. В этом контексте он отметил, что страна-агрессор Россия выпускает по Украине 20 000 снарядов в день, при этом Франция помогает Украине снарядами – поставляет их в количестве 3000 штук в месяц.

Кроме того, политик обвинил Макрона в том, что он пренебрег Варшавой и Вильнюсом, отдав предпочтение России и Китаю. По его словам, президент просто является представителем традиционной элиты, которой нравится иметь "особые отношения" с россиянами или китайцами.

Глюксманн подчеркнул, что Франция должна поддерживать Украину и добавил, что она тоже страдает от гибридной агрессии РФ. В этом контексте он напомнил кибератаку россиян на больницы Франции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил во время проведения Олимпийских игр в Париже объявить перемирие во всех войнах, в том числе и в Украине. При этом украинские эксперты подвергли критике предложение Макрона и заявили, что он откровенно играет на стороне Кремля. Дело в том, отмечают эксперты, что россияне точно используют перемирие, чтобы перегруппироваться, завести подкрепление на линию фронта и начать новое наступление на Украину.

По предложению Макрона отреагировали в Кремле. Там заявили, что пока не получали официальных предложений по поводу установления перемирия.