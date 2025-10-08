logo

Главная Новости Мир Франция Макрона призвали уйти в отставку: что происходит во Франции
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрона призвали уйти в отставку: что происходит во Франции

Бывший премьер-министр Франции призвал Макрона принять волевое решение об отставке, ради выхода Франции из политического кризиса

8 октября 2025, 09:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Один из ближайших соратников и союзников президента Франции Эммануэля Макрона призвал главу государства уйти в отставку и назначить новые президентские выборы, чтобы положить конец политическому кризису в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

Макрона призвали уйти в отставку: что происходит во Франции

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что нужно перенести президентские выборы, которые запланированы на 2027 год.

"Франция должна выйти упорядоченным и достойным образом из политического кризиса, который вредит стране. Еще 18 месяцев такого положения вещей – это слишком долго", — заявил французский политик.

Журналисты напомнили, что Филипп был премьером во время первого срока Макрона и считается главным кандидатом на пост президента от центристского блока, однако в опросах он значительно отстает от ультраправой партии "Национальное объединение".

По словам Эдуара, существует "страшный риск", что новые парламентские выборы не приведут к большинству, из-за чего политический кризис в стране будет продолжаться.

Также политик призвал Макрона назначить премьер-министра, который способен выполнять повседневные дела, однако заранее сообщить, что он проведет досрочные президентские выборы, как только будет согласован бюджет на следующий год.

В то же время бывший премьер-министр страны Габриэль Атталь во время второго срока Макрона тоже отдалился от французского лидера.

"Я больше не понимаю решений президента", — отметил он во время общения с журналистами.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон считается в Украине наиболее дружественным мировым лидером. Его действия одобряют 80,5% опрошенных украинцев, отрицательно высказались лишь 14,2%.




