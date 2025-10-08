Макрона призвали уйти в отставку: что происходит во Франции

Один из ближайших соратников и союзников президента Франции Эммануэля Макрона призвал главу государства уйти в отставку и назначить новые президентские выборы, чтобы положить конец политическому кризису в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что нужно перенести президентские выборы, которые запланированы на 2027 год.

"Франция должна выйти упорядоченным и достойным образом из политического кризиса, который вредит стране. Еще 18 месяцев такого положения вещей – это слишком долго", — заявил французский политик.

Журналисты напомнили, что Филипп был премьером во время первого срока Макрона и считается главным кандидатом на пост президента от центристского блока, однако в опросах он значительно отстает от ультраправой партии "Национальное объединение".

По словам Эдуара, существует "страшный риск", что новые парламентские выборы не приведут к большинству, из-за чего политический кризис в стране будет продолжаться.

Также политик призвал Макрона назначить премьер-министра, который способен выполнять повседневные дела, однако заранее сообщить, что он проведет досрочные президентские выборы, как только будет согласован бюджет на следующий год.

В то же время бывший премьер-министр страны Габриэль Атталь во время второго срока Макрона тоже отдалился от французского лидера.

"Я больше не понимаю решений президента", — отметил он во время общения с журналистами.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон считается в Украине наиболее дружественным мировым лидером. Его действия одобряют 80,5% опрошенных украинцев, отрицательно высказались лишь 14,2%.



