Кравцев Сергей
Один із найближчих соратників та союзників президента Франції Еммануеля Макрона закликав главу держави піти у відставку та призначити нові президентські вибори, щоб покласти край політичній кризі в країні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Financial Times.
Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел
У публікації йдеться про те, що колишній прем'єр-міністр країни Едуар Філіп заявив, що потрібно перенести президентські вибори, які заплановані на 2027 рік.
Журналісти нагадали, що Філіпп був прем'єром під час першого терміну Макрона і вважається головним кандидатом на пост президента від центристського блоку, однак у опитуваннях він значно відстає від ультраправої партії "Національне об'єднання".
За словами Едуара, існує "страшний ризик", що нові парламентські вибори не призведуть до більшості, через що політична криза в країні продовжуватиметься.
Також політик закликав Макрона призначити прем'єр-міністра, який здатний виконувати повсякденні справи, проте заздалегідь повідомити, що він проведе дострокові президентські вибори, щойно буде узгоджено бюджет наступного року.
Водночас, колишній прем'єр-міністр країни Габріель Атталь під час другого терміну Макрона теж віддалився від французького лідера.
Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон вважається в Україні найдружнішим світовим лідером. Його дії схвалюють 80,5% опитаних українців, негативно висловились лише 14,2%.