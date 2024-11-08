"Момент истории": Макрон намекнул, что изменится для Европы после победы Трампа

К жителям Европы должно прийти понимание, что защита из свободы и гарантирование их безопасности – это их собственное дело. Они не должны делегировать свою безопасность США, а должны шире защищать свои интересы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на конференции в Будапеште сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Лидер Франции назвал республиканца Дональда Трампа, который уже объявил о своей победе на выборах в США, "моментом истории" для европейцев.

"Он был избран американским народом, и он будет защищать интересы американцев, и это законно, и это хорошо. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев... Я думаю, что это наш приоритет", – сказал французский президент.

По мнению Макрона, это решающий момент в истории "для нас как европейцев".

"По сути, вопрос, на который мы должны ответить, заключается в том, хотим ли мы читать историю, написанную другими? Войны, начатые Владимиром Путиным, выборы в США, технологический и торговый выбор, сделанный китайцами, или мы хотим писать нашу собственную историю?", – отметил он.

Эммануэль Макрон считает, что страны ЕС в силах написать свою историю.

Он также призвал "действовать и защищать" национальные, экономические и стратегические интересы Европы, а страны ЕС – мыслить "как независимое государство" и вернуть контроль, прекратив делегировать защиту США.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте согласен с критикой новоизбранного президента США Дональда Трампа в адрес европейской части Альянса о том, что европейцы должны принять решение о том, чтобы выделять больше на оборону. Об этом Марк Рютте заявил перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште.



