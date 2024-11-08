"Момент истории": Макрон намекнул, что изменится для Европы после победы Трампа

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Кравцев Сергей
К жителям Европы должно прийти понимание, что защита из свободы и гарантирование их безопасности – это их собственное дело. Они не должны делегировать свою безопасность США, а должны шире защищать свои интересы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на конференции в Будапеште сделал президент Франции Эммануэль Макрон.
Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников
Лидер Франции назвал республиканца Дональда Трампа, который уже объявил о своей победе на выборах в США, "моментом истории" для европейцев.
По мнению Макрона, это решающий момент в истории "для нас как европейцев".
Эммануэль Макрон считает, что страны ЕС в силах написать свою историю.
Он также призвал "действовать и защищать" национальные, экономические и стратегические интересы Европы, а страны ЕС – мыслить "как независимое государство" и вернуть контроль, прекратив делегировать защиту США.
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