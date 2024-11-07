Теперь деваться некуда: с каким требованием Трампа согласился Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте согласен с критикой новоизбранного президента США Дональда Трампа в адрес европейской части Альянса о том, что европейцы должны принять решение о том, чтобы выделять больше на оборону. Как передает портал "Комментарии", об этом Марк Рютте заявил перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО отметил, в первую каденцию Дональд Трамп стимулировал НАТО двигаться к расходам на оборону на уровне более 2% ВВП.

"И сейчас, в том числе благодаря ему, НАТО тратит более 2%. И мы должны делать больше – мы знаем это", – заявил генсек Североаталантического Альянса.

Отвечая на вопрос, каким он видит адекватный показатель расходов на оборону в нынешней геополитической ситуации, Рютте сказал, что это точно будет гораздо больше 2% и он сейчас готов всячески поддержать эту идею.

Генсек добавил, что "европейская" часть НАТО должна тратить больше, чтобы гарантировать, что "мы достигнем своих целей по возможностям".

Марк Рютте подчеркнул, что в будущем НАТО может обсудить подход к инвестициям, сосредоточившись на развитии конкретных оборонных возможностей каждой страны, а не только на установленной доле от ВВП. Таким образом объем расходов может отличаться в зависимости от возможностей каждого государства.

"Трамп абсолютно прав – с 2% мы не достигнем желаемого результата," – высказался Марк Рютте.

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