logo

BTC/USD

22411.29

ETH/USD

1572.05

LTC/USD

90.23

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Море выбросило на французский пляж кокаин: уже собрали более двух тонн
commentss НОВОСТИ Все новости

Море выбросило на французский пляж кокаин: уже собрали более двух тонн

Французские полицейские обнаружили на пляжах страны несколько мешков с кокаином общей массой 2,3 тонны.

сегодня, 17:53
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

26 февраля на западе Франции на пляж Ревиль море выбросило несколько мешков кокаина. 2 марта уже на соседний пляж Вик-сюр-Мер попало еще шесть мешков общей массой более двух тонн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание LeMonde.

Море выбросило на французский пляж кокаин: уже собрали более двух тонн

На берегу Франции обнаружили кокаин. Фото из открытых источников

За последние несколько дней на северное побережье Франции были выброшены запечатанные мешки с 2,3 тонны кокаина. Полиция до сих пор не может установить причину выброса кокаина на берег. Правоохранительные органы рассматривают два варианта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Согласно первой версии, торговцы наркотиками выбросили кокаин в море намеренно, чтобы не быть арестованы полицией. Другая причина – плохая погода, выбросившая из лодки груз с кокаином. Местные морские власти сообщили, что они наблюдают за территорией с помощью самолетов, и больше наркотиков не было обнаружено.

Последний раз большая партия кокаина была выброшена на побережье Франции в 2019 году, когда было найдено в общей сложности 1,6 тонны, разбросанные вдоль всего французского побережья Атлантического океана. Обнаруженный кокаин французская полиция уничтожит с помощью огня.

LeMonde отмечает, что в Европе резко возросла торговля и использование этого препарата. В среду правительство Франции объявило, что в прошлом году конфисковали 27 тонн, что в пять раз больше десяти лет назад. Большинство кокаина поступает в Европу через северные порты, такие как Роттердам, Антверпен, Гамбург и французский Гавр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европа продолжает покупать российские бриллианты.

Также "Комментарии" писали, что бывшая супруга звезды футбола получила серьезный приговор суда.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lemonde.fr/en/france/article/2023/03/03/over-2-tonnes-of-cocaine-wash-up-on-french-shores_6017991_7.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!