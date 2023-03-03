Море выбросило на французский пляж кокаин: уже собрали более двух тонн

26 февраля на западе Франции на пляж Ревиль море выбросило несколько мешков кокаина. 2 марта уже на соседний пляж Вик-сюр-Мер попало еще шесть мешков общей массой более двух тонн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание LeMonde.

На берегу Франции обнаружили кокаин. Фото из открытых источников

За последние несколько дней на северное побережье Франции были выброшены запечатанные мешки с 2,3 тонны кокаина. Полиция до сих пор не может установить причину выброса кокаина на берег. Правоохранительные органы рассматривают два варианта.

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Согласно первой версии, торговцы наркотиками выбросили кокаин в море намеренно, чтобы не быть арестованы полицией. Другая причина – плохая погода, выбросившая из лодки груз с кокаином. Местные морские власти сообщили, что они наблюдают за территорией с помощью самолетов, и больше наркотиков не было обнаружено.

Последний раз большая партия кокаина была выброшена на побережье Франции в 2019 году, когда было найдено в общей сложности 1,6 тонны, разбросанные вдоль всего французского побережья Атлантического океана. Обнаруженный кокаин французская полиция уничтожит с помощью огня.

LeMonde отмечает, что в Европе резко возросла торговля и использование этого препарата. В среду правительство Франции объявило, что в прошлом году конфисковали 27 тонн, что в пять раз больше десяти лет назад. Большинство кокаина поступает в Европу через северные порты, такие как Роттердам, Антверпен, Гамбург и французский Гавр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европа продолжает покупать российские бриллианты.

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