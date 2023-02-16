Мощная волна протестов охватила Францию: очередной митинг состоится сегодня

Протесты во Франции набирают большие обороты. Несколько дней назад в центре ведущих городов страны прошла четвертая волна забастовок против предложенной правительством Макрона пенсионной реформы. Потенциальные нововведения в перспективе увеличат пенсионный возраст на два года. Предполагается, что с 2030 года французы вынуждены будут уходить на пенсию не в 62 года, а в 64 года.

Фото тематическое

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!





Профсоюзы настроены решительно, готовы даже парализовать работу всех государственных предприятий и структур Франции, если правительство не согласится отозвать этот законопроект.





Президент страны призвал граждан придерживаться мирных демонстраций, однако без волнений не обошлось. В Париже, например, демонстранты отклонились от запланированного маршрута, что привело к остановке движения и больших пробок, также неизвестными был обстрелянный банк. Местные СМИ, кроме всего прочего, отметили, что несколько человек были арестованы за ношение оружия.





Из-за забастовки диспетчеров, недалеко от столицы, в городе Орле, было отменено или задержано около 50% авиарейсов.





Организаторы протеста заявляют, что в протестах приняло участие более 170 000 человек, однако власти опровергают эту цифру, отмечая, что людей было значительно меньше.

Следующая волна запланирована на 16 февраля.





Напомним , ранее мы сообщали, что на Польшу обрушился циклон "Яма", из-за которого в стране объявили первый уровень опасности. Власти призвали граждан не выходить из своих домов. Также польские спецслужбы предупредили о высокой вероятности дорожно-транспортных происшествий из-за сильного ветра, ливня на снег.