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Мощная волна протестов охватила Францию: очередной митинг состоится сегодня

Недалеко от Парижа в одном из городов отменили 50% авиарейсов из-за забастовки диспетчеров

сегодня, 13:28
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Протесты во Франции набирают большие обороты. Несколько дней назад в центре ведущих городов страны прошла четвертая волна забастовок против предложенной правительством Макрона пенсионной реформы. Потенциальные нововведения в перспективе увеличат пенсионный возраст на два года. Предполагается, что с 2030 года французы вынуждены будут уходить на пенсию не в 62 года, а в 64 года.

Мощная волна протестов охватила Францию: очередной митинг состоится сегодня

Фото тематическое


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Профсоюзы настроены решительно, готовы даже парализовать работу всех государственных предприятий и структур Франции, если правительство не согласится отозвать этот законопроект.


Президент страны призвал граждан придерживаться мирных демонстраций, однако без волнений не обошлось. В Париже, например, демонстранты отклонились от запланированного маршрута, что привело к остановке движения и больших пробок, также неизвестными был обстрелянный банк. Местные СМИ, кроме всего прочего, отметили, что несколько человек были арестованы за ношение оружия.


Из-за забастовки диспетчеров, недалеко от столицы, в городе Орле, было отменено или задержано около 50% авиарейсов.


Организаторы протеста заявляют, что в протестах приняло участие более 170 000 человек, однако власти опровергают эту цифру, отмечая, что людей было значительно меньше.

Следующая волна запланирована на 16 февраля.


Напомним , ранее мы сообщали, что на Польшу обрушился циклон "Яма", из-за которого в стране объявили первый уровень опасности. Власти призвали граждан не выходить из своих домов. Также польские спецслужбы предупредили о высокой вероятности дорожно-транспортных происшествий из-за сильного ветра, ливня на снег.



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Источник: Wyborcza Gazeta
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