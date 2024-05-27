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Мост над долиной Тарн: Виадук Мийо и его рекорды

Виадук по-прежнему является официальным самым высоким мостом в мире

сегодня, 19:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В самом сердце Южной Франции, в департаменте Аверон, возвышается Виадук Мийо — не просто мост, а настоящее чудо инженерного искусства. Этот вантовый мост, который кажется парящим над долиной реки Тарн, является ключевым элементом автомагистрали А75, соединяющей Париж и Безье. Постройка, которая стала альтернативой национальной трассе № 9, была задумана как средство избавления от летних пробок, образующихся в районе Мийо и ускорения движения по южной Франции.

Мост над долиной Тарн: Виадук Мийо и его рекорды

Виадук Мийо — рекордсмен среди мостов

История создания и строительства

Идея виадука возникла из необходимости облегчения пробок, которые становились все более невыносимыми с каждым годом. Реализация проекта стала возможной благодаря тандему знаменитых архитекторов: французского инженера Мишеля Вирложо и британского архитектора Нормана Фостера. Последний известен своими проектами международного уровня, включая аэропорт в Гонконге и реконструкцию Рейхстага в Берлине.

Строительство началось в 2001 году и продолжалось три года. Сложные климатические условия и уникальные геологические особенности местности представляли собой значительные вызовы. Однако, благодаря инновационным методам, включая использование гидравлических домкратов для установки секций моста, проект был успешно реализован.

Мост над долиной Тарн: Виадук Мийо и его рекорды - фото 2

Рекордные характеристики

На момент открытия в 2004 году Виадук Мийо стал самым высоким мостом мира. Его опоры достигают высоты в 343 метра — это выше Эйфелевой башни и всего на 40 метров ниже Эмпайр-стейт-билдинг. Мост удерживает несколько мировых рекордов, включая самую высокую опору и самое высокое дорожное полотно.

Влияние на регион и транспортную сеть

Виадук Мийо существенно повлиял на региональное развитие, облегчив транспортное сообщение между севером и югом Франции. Он стал частью маршрута А75, известного как "ла Меридьен", и обеспечивает бесплатное движение на участке между Клермон-Ферраном и Безье, что делает его предпочтительным маршрутом для многих туристов и грузовиков, следующих из Парижа в Испанию и обратно.

Экологический аспект и технологии

Помимо транспортной функции, Виадук Мийо олицетворяет современные экологические и технологические подходы. Мост оснащен системой мониторинга, включающей датчики, анемометры и акселерометры, которые контролируют его структурную целостность. Это обеспечивает не только безопасность, но и долговечность сооружения.



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