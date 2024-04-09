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Может ли Макрон остановить войну в Украине: в чем заключается мирный план лидера Франции

Французский лидер стремится привлечь Китай к мирным переговорам

9 апреля 2024, 23:51
Автор:
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Марьян Ощановский
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В отношениях с Китаем Эммануэль Макрон демонстрирует автономность внешней политики Франции, что может способствовать деэскалации войны в Украине с помощью Пекина, оказывающего определяющее влияние на Россию, считает эксперт-международник Тарас Семенюк.

Может ли Макрон остановить войну в Украине: в чем заключается мирный план лидера Франции

Макрон активизировал переговоры с Китаем. Фото из открытых источников

"Макрон стремится демонстрировать автономность внешней политики Франции от позиции США. Обратите внимание, что в мае Си Цзиньпин посетит с визитом только Париж. Он не уедет в Германию или, скажем, в Италию. Тем самым Си Цзиньпин подает сигнал, что в ЕС китайские дела могут разрешаться через Францию. Пекину важно, чтобы Европа не поддерживала санкции, которые США могут накладывать на Китай", – сказал эксперт-международник.

По мнению Тараса Семенюка, Макрон хочет быть проводником китайских интересов в Европе и стремится с помощью Китая достичь договоренностей об окончании войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший посол США в ЕС Гордон Сондленд убежден, что Дональд Трамп не является принципиальным противником военной поддержки Украины, а предложенный Белым домом пакет помощи республиканцы заблокировали в рамках предвыборной гонки. Дипломат заявил, что, несмотря на изоляционистскую риторику, Трамп не является изоляционистом и вовсе не мечтает об оккупации Украины российской армией. Гордон Сондленд считает, что блокирование Конгрессом США помощи Украине – это "предвыборный гамбит, чтобы сделать некоторых поклонников Трампа счастливыми".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в настоящее время абсолютно невозможно соглашение с РФ, поскольку Украина не готова идти ни на какие компромиссы по территориальной целостности, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом руководитель ОПУ признал, что у новой масштабной мобилизации нет поддержки в украинском обществе.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w8htCq4T_uE
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