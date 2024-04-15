Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет делать все возможное, чтобы предотвратить пожар и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил такое мнение в эфире французского канала BFMTV, комментируя участие французской авиации в отражении иранского воздушного удара по Израилю.

Эммануэль Макрон

Макрон подчеркнул, что Франция была в постоянной координации с Израилем и Великобританией во время иранского нападения. Он также подтвердил участие французских военных в перехвате атаковавших Израиль иранских дронов и ракет.

По его словам, поскольку французские военные находятся на территории Иордании, поэтому по запросу этой страны, они вмешались, чтобы защитить ее. Макрон добавил, что воздушное пространство Иордании было нарушено иранскими атаками. Франция подняла самолеты и вмешалась в события, в которые нужно было вмешаться, подчеркнул президент.

При этом известно, что Франция основала свою авиабазу в Иордании в 2015 году для участия в совместной операции западных стран против исламских террористов, прежде всего ИГИЛ во время сирийской гражданской войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страны Запада, как США, Франция и Британия помогли Израилю во время ракетно-дроновой атаки Ирана. В частности, самолеты этих стран помогали сбивать дроны и ракеты Ирана, чтобы они не долетели до Израиля. При этом Израиль не является членом НАТО, в конце концов, как и Украина. Однако западные союзники решили ему помочь.

Эксперты считают, что Запад еще в 2022 году был готов к тому, что Украина прекратит свое существование, и поэтому решил "не напрягаться" и не помогать Киеву отразить нашествие россиян.



