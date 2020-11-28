kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.11.2020

BTC/USD

17382.89

ETH/USD

528.89

LTC/USD

71.90

НБУ 28.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Франция Музыкальный продюссер был избит полицией из-за отсутствия маски
commentss НОВОСТИ Все новости

Музыкальный продюссер был избит полицией из-за отсутствия маски

Об инциденте стало известно благодаря камерам видеонаблюдения, руководство полиции пообещало вмешаться

сегодня, 15:54
Автор:

Павел Зинченко

Президент Франции Эммануэль Макрон был "очень шокирован" фотографиями, на которых якобы запечатлен черный музыкальный продюсер, избитый полицией Парижа, сообщает BFM TV со ссылкой на комментарии президента.

Музыкальный продюссер был избит полицией из-за отсутствия маски

ФОТО: En24 World

Французские власти расследуют утверждения о том, что музыкальный продюсер подвергся физическому насилию и оскорблениям на расовой почве во время полицейской проверки после того, как были обнародованы кадры с камер видеонаблюдения. Избиение у входа в здание было заснято на видео с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов. Видео распространялись в интернете и были в заголовках новостей французских телеканалов.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин сообщил телеканалу France 2 в четверг, что к офицерам будут применены санкции, если предполагаемые нарушения подтвердятся. Жертва, назвавшаяся Мишелем, сказала журналистам, что 21 ноября на него напали полицейские прямо в его музыкальной студии в 17-м округе Парижа.

Он сказал, что шел по улице без маски — вопреки французским протоколам по COVID-19 — и, увидев полицейскую машину, зашел в свою студию поблизости, чтобы избежать штрафа. Однако, по его словам, полиция последовала за ним внутрь и начала нападать и оскорблять его на расовой почве.

"Я не сделал ничего, чтобы заслужить это... Мне повезло, в отличие от многих других, потому что у меня есть это видео, которое защищает меня", — заявил Мишель журналистам в четверг. 

Как сообщало издание "Комментарии", звезду Disney арестовали за избиение бойфренда.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aljazeera.com/news/2020/11/27/frances-macron-very-shocked-by-police-beating-of-black-man
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ