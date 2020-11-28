Музыкальный продюссер был избит полицией из-за отсутствия маски

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Павел Зинченко
Президент Франции Эммануэль Макрон был "очень шокирован" фотографиями, на которых якобы запечатлен черный музыкальный продюсер, избитый полицией Парижа, сообщает BFM TV со ссылкой на комментарии президента.
ФОТО: En24 World
Французские власти расследуют утверждения о том, что музыкальный продюсер подвергся физическому насилию и оскорблениям на расовой почве во время полицейской проверки после того, как были обнародованы кадры с камер видеонаблюдения. Избиение у входа в здание было заснято на видео с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов. Видео распространялись в интернете и были в заголовках новостей французских телеканалов.
Министр внутренних дел Джеральд Дарманин сообщил телеканалу France 2 в четверг, что к офицерам будут применены санкции, если предполагаемые нарушения подтвердятся. Жертва, назвавшаяся Мишелем, сказала журналистам, что 21 ноября на него напали полицейские прямо в его музыкальной студии в 17-м округе Парижа.
Он сказал, что шел по улице без маски — вопреки французским протоколам по COVID-19 — и, увидев полицейскую машину, зашел в свою студию поблизости, чтобы избежать штрафа. Однако, по его словам, полиция последовала за ним внутрь и начала нападать и оскорблять его на расовой почве.
Как сообщало издание "Комментарии", звезду Disney арестовали за избиение бойфренда.
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