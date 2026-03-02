logo

«Мы больше не будем информировать о размере арсенала»: Макрон объявил о значительном увеличении количества ядерных боеголовок
commentss НОВОСТИ Все новости



Ядерный зонтик для Европы: Франция меняет доктрину и привлекает Германию и Польшу к общим учениям.

2 марта 2026, 17:00
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На фоне обострения мировых конфликтов Франция официально объявила о стратегическом расширении своего ядерного потенциала и изменении оборонной политики. Президент Эммануэль Макрон заявил, что страна значительно увеличивает количество ядерных боеголовок и отказывается от публичной отчетности о своем арсенале.



Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Мы больше не будем информировать о размере нашего ядерного арсенала", — подчеркнул Макрон, добавив, что Париж теперь должен "мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента".

Новая "продвинутая ядерная доктрина" Франции предполагает активное вовлечение европейских союзников. Уже в этом году к инициативе присоединятся Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. В частности, немецкие специалисты примут участие в визитах на стратегические объекты и совместные учения.

Ключевые пункты обновленной стратегии:

Франция готова применить ядерные силы в случае опасности "жизненным интересам" страны;

Европейские страны получат возможность участвовать в совместных ядерных учениях;

В этом году Париж запускает масштабную программу разработки новых гиперзвуковых ракет.

Такой шаг фактически превращает Францию в главного гаранта ядерной безопасности Европейского Союза, создавая альтернативу или дополнение к американским гарантиям сдерживания.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал упреки российской стороны относительно попыток Украины восстановить свой ядерный потенциал с помощью западных партнеров. В ходе беседы с репортером телеканала Sky News глава государства расставил точки над "i" в этом вопросе.



