Франція «Ми більше не інформуватимемо про розмір арсеналу»: Макрон оголосив про значне збільшення кількості ядерних боєголовок
commentss НОВИНИ Всі новини

Ядерна парасолька для Європи: Франція змінює доктрину та залучає Німеччину й Польщу до спільних навчань

2 березня 2026, 17:00
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На тлі загострення світових конфліктів Франція офіційно оголосила про стратегічне розширення свого ядерного потенціалу та зміну оборонної політики. Президент Еммануель Макрон заявив, що країна значно збільшує кількість ядерних боєголовок і відмовляється від публічного звітування про свій арсенал.

«Ми більше не інформуватимемо про розмір арсеналу»: Макрон оголосив про значне збільшення кількості ядерних боєголовок

Еммануель Макрон. Фото з відкритих джерел

"Ми більше не інформуватимемо про розмір нашого ядерного арсеналу", — підкреслив Макрон, додавши, що Париж тепер має "мислити у питаннях стримування в масштабах усього європейського континенту".

Нова "просунута ядерна доктрина" Франції передбачає активне залучення європейських союзників. Вже з цього року до ініціативи приєднаються Німеччина, Велика Британія, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія. Зокрема, німецькі фахівці візьмуть участь у візитах на стратегічні об'єкти та спільних навчаннях.

Ключові пункти оновленої стратегії:

Франція готова застосувати ядерні сили у разі загрози "життєвим інтересам" країни;

Європейські країни отримають можливість брати участь у спільних ядерних навчаннях;

Цього року Париж запускає масштабну програму розробки нових гіперзвукових ракет.

Такий крок фактично перетворює Францію на головного гаранта ядерної безпеки Європейського Союзу, створюючи альтернативу або доповнення до американських гарантій стримування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував закиди російської сторони щодо спроб України відновити свій ядерний потенціал за допомогою західних партнерів. Під час розмови з репортером телеканалу Sky News глава держави розставив крапки над "і" у цьому питанні.



