«Ми більше не інформуватимемо про розмір арсеналу»: Макрон оголосив про значне збільшення кількості ядерних боєголовок

На тлі загострення світових конфліктів Франція офіційно оголосила про стратегічне розширення свого ядерного потенціалу та зміну оборонної політики. Президент Еммануель Макрон заявив, що країна значно збільшує кількість ядерних боєголовок і відмовляється від публічного звітування про свій арсенал.

Еммануель Макрон. Фото з відкритих джерел

"Ми більше не інформуватимемо про розмір нашого ядерного арсеналу", — підкреслив Макрон, додавши, що Париж тепер має "мислити у питаннях стримування в масштабах усього європейського континенту".

Нова "просунута ядерна доктрина" Франції передбачає активне залучення європейських союзників. Вже з цього року до ініціативи приєднаються Німеччина, Велика Британія, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія. Зокрема, німецькі фахівці візьмуть участь у візитах на стратегічні об'єкти та спільних навчаннях.

Ключові пункти оновленої стратегії:

Франція готова застосувати ядерні сили у разі загрози "життєвим інтересам" країни;

Європейські країни отримають можливість брати участь у спільних ядерних навчаннях;

Цього року Париж запускає масштабну програму розробки нових гіперзвукових ракет.

Такий крок фактично перетворює Францію на головного гаранта ядерної безпеки Європейського Союзу, створюючи альтернативу або доповнення до американських гарантій стримування.

